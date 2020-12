Los Ángeles - Los Lakers de Los Ángeles recibieron sus anillos de campeonato de la NBA el martes por la noche en una arena vacía que aún se sentía llena de calidez por parte de sus familias, amigos y millones de fanáticos en todo el mundo.

Y mientras se ponen las joyas deslumbrantes y brillantes en los dedos, los Lakers prometieron realizar una verdadera fiesta por su 17º campeonato tan pronto como todos puedan asistir.

“Me voy a tomar un segundo para hablar directamente con los fanáticos de los Lakers: los extrañamos mucho”, dijo la dueña de los Lakers, Jeanie Buss. “El equipo te extraña, pero algún día pronto estaremos juntos. Y cuando estamos juntos, tenemos algo especial que celebrar“.

Solo 72 días después de que LeBron James, Anthony Davis y sus compañeros de equipo remataran al Heat de Miami en la burbuja de la NBA, los Lakers regresaron de la temporada muerta más corta en la historia de la liga para obtener su recompensa. Los entrenadores, ejecutivos y 11 jugadores que regresaron del equipo campeón de la temporada pasada recibieron sus anillos en el Staples Center en una breve y cálida ceremonia antes del primer partido de la temporada regular contra los Clippers.

El levantamiento de la pancarta en honor a su 17º campeonato esperará hasta que los fanáticos estén en el Staples Center para disfrutarlo con ellos. El lugar donde finalmente se colgará en las paredes de la arena está actualmente ocupado por una pancarta negra que dice: “MANTÉNGASE EN SINTONÍA, FAMILIA LAKERS”.

Las presentaciones se realizaron con medidas de distanciamiento social que parecían totalmente apropiadas para 2020. Las familias de los jugadores y entrenadores de los Lakers aparecieron en videos cortos antes de que los jugadores subieran a un podio individual para agarrar las sortijas por sí mismos.

Davis fue animado por sus padres, quienes expresaron su orgullo por todos sus logros en el baloncesto. La madre, los tíos y los hijos de James prácticamente lo felicitaron antes de que reclamara su anillo y levantó con alegría cuatro dedos en honor a sus cuatro títulos de la NBA con tres franquicias.

James es adoración con su nuevo anillo de campeonato. (Marcio Jose Sanchez)

Cuando el gerente general Rob Pelinka se puso el anillo en la mano derecha, lanzó un 2 y un 4 con los dedos en honor a Kobe Bryant.

“Ustedes demostraron el año pasado lo que un grupo talentoso de personas puede lograr si aceptan ser un equipo”, expresó el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, a sus jugadores. “Para nuestros fanáticos, no podemos esperar hasta que sea lo suficientemente seguro para que estén de regreso en el Staples Center para que podamos actuar frente a ustedes y celebrar todo esto con ustedes. Te damos las gracias y te queremos “.

Jason of Beverly Hills, el joyero tradicional de los Lakers, creó los anillos, al igual que lo hizo para los equipos campeones de 2009 y 2010 liderados por Bryant, Pau Gasol y el entrenador Phil Jackson.

James y Davis llevaron a los Lakers al título en la burbuja de la NBA en Florida durante la primera temporada de su asociación en la Costa Oeste, logrando una postemporada de 16-5 hacia el cuarto campeonato de James y el primero de Davis.

Pero los Lakers no ocultaron su decepción al celebrar toda su temporada baja sin fanáticos, gracias a la pandemia de coronavirus. No tuvieron un desfile en el centro de Los Ángeles, y no hubo fanáticos en las gradas del Staples para vitorear en reconocimiento al sexto campeonato de la franquicia desde que se inauguró el edificio del centro en 1999.

“Obviamente, estos son tiempos muy inusuales y una ceremonia de anillo muy diferente sin fanáticos”, declaró el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Para los fanáticos de los Laker, vamos a compensarlos. Haremos esto nuevamente cuando los fanáticos estén en el edificio “.

Buss y Vogel también se aseguraron de agradecer a los Lakers que no regresaron: JaVale McGee, Danny Green, Dwight Howard, Rajon Rondo, Avery Bradley, JR Smith, Dion Waiters, Troy Daniels y DeMarcus Cousins.

“Ganar el puesto 17 significa que siempre serás parte del legado de los Lakers, así como siempre serás parte del nuestro”, dijo Buss.

Y al menos un miembro del Heat, Bradley, quien no se unuó a los Lakers en la burbuja el verano pasado por motivos de salud familiar y luego firmó con el oponente de las Finales de la NBA de los Lakers, estaba ansioso por ver la celebración.

Bradley dijo que estaría viendo la ceremonia por televisión. El Heat estuvo en Orlando el martes por la noche, preparándose para su primer partido el miércoles contra el Magic.

“De hecho, le estaba enviando un mensaje de texto a Kyle Kuzma esta mañana”, dijo Bradley el martes. “Está muy emocionado con la ceremonia. Estoy emocionado por esos chicos. ... Hice mucho trabajo el año pasado con ese equipo y será un recuerdo que tendré para siempre “.

A Bradley le tomaron las medidas de su dedo para el anillo , aunque el martes no estaba claro exactamente cuándo recibiría la joya. El Heat visitará a los Lakers el 20 de febrero, que podría ser el momento lógico para que Bradley la obtenga.