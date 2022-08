Eddie Casiano y los Atléticos de San Germán creen que hay un libreto en su contra y ellos lo quieren alterar.

Como el equipo finalista sorpresa de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), señalan que, en el papel, son una presa fácil para los poderosos Vaqueros de Bayamón, favoritos para alzar el campeonato en 2022.

Ya la tropa de Casiano evitó una barrida. Esta noche, tendrá una nueva oportunidad de defender el Coliseo Arquelio Torres y, al menos, extender la serie a seis partidos cuando reciban al conjunto del dirigente Nelson Colón para el cuarto juego de la serie de campeonato.

Bayamón regresa hoy a la Ciudad de la Lomas luego de remontar y conseguir el viernes un luchado triunfo 77-74 para volver a tomar la ventaja 2-1 en la serie.

PUBLICIDAD

En esta misma situación se encontró San Germán en los cuartos de final ante los Cangrejeros de Santurce, ganando los próximos tres compromisos para “colarse” en su primera semifinal desde 2012.

En la primera final del “Monstruo Anaranjado” desde 1997, Casiano desea con fuerza de que la batalla se extienda, si es posible, a un máximo de siete juegos luego de estar cercar de sacar un partido en el “rancho vaquero”.

“Todos los juegos para nosotros son difíciles. Vamos a hacer honestos, lo que estamos haciendo es algo bonito para el baloncesto, algo bonito para San Germán, algo bonito para el BSN porque estamos compitiendo y la series es dura. No es una serie como todo el mundo esperaba que se iba a ir en cuatro juegos, rápido. Vamos a complicarlo”, reaccionó Casiano luego del revés en Bayamón.

“Quiero extenderlo lo más lejano posible. Sabemos que la Selección empieza el 18 (de agosto) a practicar. Aquí el torneo termina el 20 si se va a un séptimo juego. Aquí apostaban a que esto se iba 4-0. Yo quiero jo... el libreto. Es lo que quiero hacer. Vamos para encima a dar lo mejor de nosotros. Vamos a trabajar en nuestra cancha y que sea lo que Dios quiera, pero vamos a competir y a dar lo mejor de nosotros”, afirmó el exmentor nacional.

El mentor sangermeño se refirió al compromiso del Equipo Nacional en la cuarta ventana del clasificatorio al Mundial de FIBA 2023, con Puerto Rico recibiendo a Brasil el 25 de agosto.

PUBLICIDAD

La Federación de Baloncesto local reveló la Preselección de 24 jugadores, pero aún ha anunciado públicamente cuándo empezarán los entrenamientos.

Casiano alega que la Federación tiene en agenda arrancar las prácticas el 18. De llegar a un séptimo juego, la final confligiría con los entrenamientos del combinado y Colón, quien también es el entrenador nacional, estaría ejerciendo ambas funciones. Casiano fue dirigente de la Selección entre 2016 y 2021 y fue reemplazado por Colón, tras su despido.

El Nuevo Día le preguntó si es complicado atender los dos roles a la vez basado en su experiencia con el seleccionado y su labor como estratega en el BSN.

“A mí no me tienes que preguntar. Yo estuve, pero no te voy a contestar eso porque sería algo un poco… estoy buscando otras cosas. El libreto era para que nos fuéramos en cuatro o cinco juegos. Eso es normal y lo que yo quiero es jo… ese libreto. Llevamos toda la temporada contra todos los pronósticos. Ya me conocen, siempre he estado en contra, más cuando se complican las cosas. Soy un guerrero, este grupo es guerrero. Estoy con ellos y ellos conmigo. Somos una familia y vamos a dar lo mejor de nosotros”, contestó.

Los Atléticos regresan a casa, donde no pierden en sus últimas 17 salidas, con un agotado importado titular Rondae Hollis-Jefferon, quien finalizó el viernes con 12 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, números por debajo de su promedio. De igual forma, el capitán José “Money” Rodríguez no se ha encontrado en la serie, promediando apenas 3.0 puntos en tres juegos. El viernes, Casiano reiteró su confianza en el controvertible alero.

PUBLICIDAD

“Money va a estar bien. Son cosas que pasan. Está en un “slump”. Cuando estuve en finales tuve tres, cuatro juegos que no metía la bola. Se va a levantar. Confiamos en él. Es parte de nuestra familia”.

Confiados en ruta a “La Cuna”

Para los Vaqueros, volver a San Germán no es una preocupación. Colón admitió que Bayamón tuvo un mejor juego en el Arquelio Torres que el primero de la serie en el Coliseo Rubén Rodríguez. El pasado miércoles, los Vaqueros fueron los “agresores” con un primer parcial de 23-7 antes de la remontada de los Atléticos.

Bayamón fue el último equipo en ganar en San Germán el 1 de mayo.

“Yo creo que en ese segundo juego de visitante, jugamos mejor que en el primero. Ya chocamos con la realidad de jugar en San Germán. Ya vimos cómo es. Ya vimos cómo nos tenemos que preparar mentalmente, el enfoque que debemos tener, lo que podemos esperar de ellos”, indicó Colón.

“Creo que este juego (del viernes), lo tenemos que resumir, ver en vídeo, dándonos la oportunidad otra vez de salir a jugar duro, de ser el agresor como dices. No tirar cuando te tiren, sino tú ser el que lleva el ritmo de la pelea. No ir a tratar de hacer grandes cosas. Jugar como el juego vaya. Jugar juntos. No baloncesto de héroes. No es momento para eso. No necesitamos que nadie se ponga la capa y anote 40 puntos. Defender colectivamente y buscar los tiros que van a aparecer”, añadió Colón.

Javier Mojica fue el líder anotador de la victoria del viernes con 23 puntos, incluyendo cinco triples. En el primer parcial, salió cojeando hacia el banquillo debido a una hiperextensión en el tobillo. Pudo regresar minutos después a la cancha y ayudar a los Vaqueros a ganar. El veterano escolta, de 37 años, aseguró que tiene la mejor atención médica disponible para estar listo esta noche.