Nelson Colón reconoce que la desesperación puede ser el peor enemigo de los Vaqueros de Bayamón cuando se ven atrás en el marcador.

Como un núcleo con numerosas batallas acumuladas en los últimos cinco años, el quinteto vaquero fue de menos a más tras un pobre primer parcial frente a los inspirados Atléticos de San Germán para llevarse el tercer partido 77-74 de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Bayamón ahora está dos victorias de su segundo campeonato en tres años y el decimosexto en su historia, líderes en el torneo. Con ventaja de 2-1 en la serie, Bayamón regresará el domingo a San Germán.

Luego de un primer periodo de 19-7 a favor de los Atléticos, Bayamón no permitió que los visitantes anotaran más de 20 puntos en cada uno de los próximos tres y lograron tomar su primera ventaja del juego 66-64 con rebote ofensivo y cesta de Ysmael Romero restando 4:36 minutos en la pizarra.

Javier Mojica, con 23 puntos en el partido, atinó dos triples, más un crucial tiro libre, en los minutos finales para evitar un descalabro en el “rancho”.

Perdiendo el papel de agresor por primera vez en la serie, Colón resaltó el temple de sus pupilos para volver a tomar comando de la final después de perder su primer juego de la postemporada el pasado miércoles en San Germán.

“No nos desesperamos que creo fue lo más importante”, dijo Colón, dirigente vaquero, luego del partido.

“Cuando este equipo cae en desesperación somos muy malos. Nos cuesta juegos. Cuando mantenemos la calma, el enfoque… es jugada por jugada sin mirar la puntuación, enfocándonos en lo que podemos controlar que es la próxima posesión ofensiva, y defensiva, seguir moviendo la bola y encontrar los tiros, hemos estado aquí. Tres finales, cinco semifinales, séptimos juegos. Tenemos experiencia. No estamos aquí por casualidad y son jugadores que saben jugar estos juegos. Sabemos jugar cuando estamos adelante y cuando estamos atrás”, agregó.

Colón reconoció el buen juego de San Germán en la primera mitad pero señaló que la presencia defensiva de los Vaqueros mantuvo la intensidad durante todo el partido.

“El problema fue que nos sacaron un poco de ritmo en el primer cuarto y no encontramos los tiros. Pero cuando el juego se alarga, aprieta y sube la energía, encuentras la manera de anotar”, indicó Colón.

Mojica y Ángel Rodríguez se combinaron para nueve robos de balón, parte de los 16 errores de los Atléticos que no permitieron dar el “palo” en el Rubén Rodríguez.

Mojica se lastimó el tobillo durante el parcial inicial pero regresó a juego para guiar la victoria vaquera. Expresó que no tendrá complicaciones para participar en el cuarto desafío el domingo.

“Un poco asustado en el momento. Me dolió. Fue una sobre extensión. Pero no es tiempo de descansar. He trabajado muy duro con mis compañeros. Sé que tenemos a los entrenadores y médicos para ayudarme a recuperar. Con la adrenalina y la fanaticada no se sentía cuando comencé a correr. Pude terminar el partido y ayudar a sacar la victoria”, declaró Mojica.

En el bando de los Atléticos, no hubo lamentos por quedarse cortos en sacar el partido en la carretera.

“Sabíamos que iba a ser un juego cerrado al final. Tenemos que cerrar partidos, ciertas situaciones. Confió en mi grupo y dando todo lo que tiene. Están compitiendo. Tuvimos unos tiros y unos errores que es normal que eso pase. Tenemos que cerrar y limpiar esa área. Tuvimos un tiro para irnos adelante por uno. Hicieron lo que tenían que hacer y ahora tenemos que defender nuestra cancha”, indicó el dirigente Eddie Casiano.

San Germán tuvo de líder anotador al refuerzo Norris Cole con 19 puntos. Atinó un triple para acercar por dos puntos 76-74 con 48 segundos de juego pero falló el bombazo para el empate con cinco segundos en la pizarra. Rondae Hollis-Jefferson fue limitado a 12 puntos, pero cumplió con ocho rebotes, siete asistencias y cuatro robos de balón.

José “Money” Rodríguez continuó con una mala serie al conseguir solo un punto con 10 rebotes.

“Money va a estar bien. Son cosas que pasan. Está en un “slump”. Cuando estuve en finales tuve tres, cuatro juegos que no metía la bola. Se va a levantar. Confiamos en él. Es parte de nuestra familia”, aseguró Casiano.

Los Atléticos vuelven al Coliseo Arquelio Torres el domingo, donde no han perdido en sus últimas 17 salidas.