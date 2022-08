Los Vaqueros de Bayamón anunciaron el miércoles que la venta de boletos para el primer partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) frente a los Atléticos de San Germán, a celebrarse el lunes en el Coliseo Rubén Rodríguez, se venderán a partir de las 9:00 a.m. del jueves en la instalación de la Ciudad del Chicharrón.

La gerencia de los Vaqueros indicó que no habrá venta en línea. La mayor cantidad de taquillas que se podrán comprar son seis. Los precios estarán entre $11 a $35. Solo estarán disponibles los pases para el encuentro inicial.

El anuncio creó malestar en las redes sociales entre la fanaticada de los Atléticos, quienes tendrá que ir a Bayamón en un intento de conseguir espacio para los partidos en la carretera del “Monstruo Anaranjado”.

Los Vaqueros, quienes buscan el cetro número 16 en su historia, realizaron una conferencia de prensa con la presencia de los aficionados abonados del quinteto para dar detalles de la logística para los partidos locales de la serie de campeonato del BSN.

Para las personas que se queden fuera de los partidos, se realizará un “viewing party” en la plazoleta exterior del coliseo con pantallas gigantes, más quioscos de comida y mercancía de la escuadra, a partir de las 5:00 p.m. Para los juegos en San Germán, la actividad será movida al “Parque de los Trailers” en el centro urbano de Bayamón.

“Lo hablaba con el presidente (Ricardo Dalmau). Es una pena que San Germán no tenga un coliseo como el nuestro porque llevar a todos nuestros fanáticos es casi imposible. Es muy lamentable porque en la temporada regular cuando jugábamos con ellos en San Germán iban 500 fanático y 450 eran de Bayamón”, dijo Melvin Román, vicepresidente de los los Vaqueros.

“Ahora que viene la final es que van a ir 2,950 de ellos y 50 de nosotros. Nosotros le damos cátedra a ellos de ser buenos fanáticos, de sentir i seguir el equipo. No es solo cuando el equipo está en playoffs y en finales”, agregó.

Además, las personas con boletos para los partidos en Bayamón podrán usar el Tren Urbano libre de costo. El servicio de transportación pública extenderá el horario si los partidos se alargan.

En la conferencia, el alcalde bayamonés, Ramón Luis Rivera Cruz, indicó que los baños del Estadio Juan Ramón Loubriel estarán disponibles para partidos. También, señaló que hay generadores en la instalación para evitar cualquier intervención con el sistema eléctrico.

Los Vaqueros regresaron a la final luego de barrer la serie semifinal de cuatro partidos contra los Leones de Ponce. Hicieron lo mismo en los cuartos de final frente a los Piratas de Quebradillas.

“No estamos conformes de solo llegar aquí. La meta de nosotros es más grande. Respetamos a nuestro adversario, a San Germán, que lo han hecho muy bien. Han sobrepasado muchos obstáculos para estar aquí. Se encuentran aquí ahora para dar un espectáculo a los fanáticos, a jugar un baloncesto de alto nivel. Ellos van a representar a su pueblo y nosotros al nuestro”, dijo Nelson Colón, dirigente de los Vaqueros.

“Estamos consientes del compromiso que tenemos. Que no quepa duda. Desde el lunes vamos a entregar alma, vida y corazón en esto. No hay manera que este campeonato no se quede aquí en Bayamón”, añadió.

San Germán, por su parte, dio la sorpresa al acabar con los campeones de 2021 Capitanes de Arecibo en cinco juegos de la semifinal para volver al baile de campeonato por primera vez desde 1997 bajo el mando del técnico y exjugador atlético Eddie Casiano.

El segundo partido de la final será el miércoles en el Coliseo Arquelio Torres, donde los Atléticos preservan una racha de 16 victorias.