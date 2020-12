Por segunda postemporada consecutiva, los Capitanes de Arecibo se eliminaron en los cuartos de final, algo inusual para la franquicia más exitosa del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en la pasada década.

Tras la eliminación en dos partidos contra los Vaqueros de Bayamón, la salida del quinteto de la Villa del Capitán Correa de la ´burbuja´ del hotel Wyndham Grand Río Mar es cuestionada por el reemplazado del importado Chinemelu Enolu a favor de Leon Gilmore III para los playoffs.

En 13 partidos, Enolu- de 33 años y 6´10´´ pies de estatura- ayudó a los Capitanes a clasificar a la postemporada con 14.5 puntos y 9.6 rebotes en 13 partidos, incluyendo los encuentros celebrados en marzo antes de la paralización del torneo por la emergencia del COVID-19 en la isla.

La apuesta a Gilmore III, por su parte, no se materializó. En dos desafíos frente a Bayamón, el delantero de 25 años y 6′7′' tuvo media de 3.0 tantos y 4.0 rebotes en 36:05 minutos de acción.

Según Angel García, gerente general de los Capitanes, el cambio de Enolu a Gilmore fue realizado para parear con la energía en cancha de los Vaqueros, en especial con el desempeño de Ismael Romero.

“Primero, una de las razones, fue por mensaje que está enviado la liga. Los equipos que cualificaron son de muchachos con muchas energías, jugando un baloncesto diferente, al que no estamos acostumbrados. Bayamón es el equipo más fuerte que hay, bien confeccionado y dirigido. Tienen una combinación de jóvenes veteranos y otros que está subiendo. No hay equipo que pueda parear con el cubano”, dijo García a El Nuevo Día sobre los Romero y los Vaqueros.

“Nosotros tratamos de buscar una herramienta para variar esa energía. No nos salió. No quiero desvalorar la valía de Romero porque es tremendo. Nunca pudimos parear esa energía. Enolu fue excepcional. Los números no mienten. Si evalúas los números de los muchachos, con una rotación limitada. Enolu no era el único (con minutos acumulados en la temporada). Estaba también Víctor Rudd. No quiero utilizar las palabras de gastados ni cansados. Pero fueron muchos minutos jugados (por ellos)”, agregó.

Chinemelu Enolu ayudó a los Capitanes a clasificar a la postemporada del BSN en la ´burbuja´ en Río Grande.

Arecibo también intentó inyectarle energía al quinteto frente a Bayamón con los regresos de David Huertas y Johwen Villegas, quienes venía de ver acción en la postemporada de las ligas de México y Uruguay, respectivamente. Huertas registró 13.0 unidades por cotejo y Villegas 5.0.

“Son humanos. Huertas viene de ganar el campeonato, uno luchado, con Fuerza Regia. Johwen tuvo una gran temporada en Uruguay. Son competidores grandes y entraron a la burbuja porque tienen corazón capitán. Apuesto a que hicieron todo lo humanamente requerido para ayudar el equipo, no me cabe duda”, señaló García.

Arecibo no tuvo en sus filas al delantero Devon Collier en el primer choque debido a que terminar de cumplir una sanción por parte de la Federación de Baloncesto por no aceptar la convocatoria a la ventana de FIBA a finales de noviembre. En la derrota del segundo encuentro, retornó con 26 puntos.

“Estoy convencido que si lo hubiéramos tenido desde el saque la historia hubiera sido diferente”, añadió.

Pachy Cruz tiene la confianza

Fuera del torneo antes de los pronosticado, los Capitanes enfrentarán una temporada muerta en la cual evaluarán todo el plantel para realizar posibles cambios.

“De mi parte, no estoy contento con el resultado. Vamos a aprender de este año y del pasado también. Aun cuando acostumbramos a tomar unas semanas de descanso, de pensar y botar el golpe amargo de la derrota para volvernos a encaminar, tenemos que pensar muchas cosas y hacerlas diferentes para obtener resultados diferentes”, expresó García.

Sobre el dirigente Rafael “Pachy” Cruz, García declaró que el técnico tiene su confianza para seguir al mando de la nave capitana.

Rafael "Pachy" Cruz es dirigente de los Capitanes de Arecibo desde 2016. (BSN (Custom credit))

“Es un hombre responsable y trabajado. Tiene un asistente (Gustavo Cañas) que sabe de baloncesto, sabe trabajar y hace una buena dupla con Pachy. Se prepara para las practicas. Tiene plan de trabajo siempre. Lo discute con los asistentes, apoderado y gerente. En ese sentido, tiene la confianza”, contestó.

Según García, el contrato de Cruz es renovado es de año en año. El examador de los Capitanes está al mando de la escuadra desde 2016, ganando el campeonato en su primer año como mentor, además de sumar un segundo cetro en 2018.