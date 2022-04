Phoenix - Russell Westbrook no pudo encontrar la manera de relacionarse constantemente con sus nuevos compañeros de equipo, Anthony Davis no pudo mantenerse saludable y LeBron James, de 37 años, no pudo llevar un equipo solo.

Los Lakers de Los Ángeles no ocultaron que eran un equipo creado para ganar un campeonato esta temporada. En cambio, ni siquiera llegarán a los playoffs.

En un desarrollo que pocos habrían visto venir hace seis meses, los Lakers fueron eliminados de la carrera por los playoffs el martes por la noche después de una derrota 121-110 ante los Suns de Phoenix. Westbrook anotó 28 puntos, Davis agregó 21 y James observó desde el banquillo, con un dolor en el tobillo que lo mantuvo fuera por segundo juego consecutivo.

Los Lakers cayeron a 31-48, el undécimo lugar en la Conferencia Oeste, y ya no pueden entrar en el top 10 para ganar un lugar en el minitorneo ‘play in’.

“No es nada más que, simplemente no lo logramos”, dijo el alero de los Lakers, Carmelo Anthony. “No podemos poner excusas; simplemente no lo logramos”.

La salud fue un problema constante esta temporada para los Lakers, que rara vez tenían a Westbrook, Davis y James en la cancha al mismo tiempo. Davis solo ha estado disponible durante aproximadamente la mitad de la temporada, y se perdió tiempo por dolencias en la rodilla y el pie.

“Teníamos las piezas, pero las lesiones se interpusieron en el camino”, dijo Davis. “Esa fue la diferencia en nuestra temporada”.

Los Lakers y el trío James-Davis-Westbrook podrían hacer otra carrera juntos la próxima temporada, aunque no está claro si querrán darle otra oportunidad. Davis y James están bajo contrato, mientras que Westbrook parece probable que ejerza su opción de jugador de $47 millones.

LeBron James tuvo que ver el partido desde la banca. Aquí habla con el jugador de los Suns de Phoenix Chris Paul (3) en la primera mitad. (Rick Scuteri)

“Ese es el plan, pero no se promete nada”, dijo Westbrook, quien recibió una gran parte de las críticas dirigidas al equipo. “Tienes que tomar un día a la vez y tienes que pagar las cartas que te reparten”.

Incluso hace un mes, parecía que los Lakers tenían tiempo para encontrar una manera de reagruparse, estar saludables y participar en los playoffs de este año. James parecía 10 años más joven en ocasiones con su producción anotadora, promediando 30.3 puntos para su promedio más alto desde 2008.

“Creo que al mundo le encantaría ver, nos encantaría ver lo que podría ser este equipo si estuviéramos sanos durante 82 (juegos)”, dijo Davis.

Westbrook jugó duro el martes por la noche, atravesando la defensa de los Suns una y otra vez en un intento desesperado por hacer que sucediera algo positivo. Hubo algunos canastos grandes, pero también algunas pérdidas de balón costosas. La inconsistencia era demasiado familiar.

El entrenador de los Lakers, Frank Vogel, dijo que estaba “extremadamente decepcionado” de que la temporada termine antes de los playoffs. Los Lakers han perdido siete juegos consecutivos y ahora deben jugar tres más sin playoffs en el horizonte.

Anthony Davis (3) perdió prácticamente una mitad de la temporada por las lesiones. (Rick Scuteri)

Vogel llevó a los Lakers a un campeonato en 2020 cuando se jugaron los playoffs en la burbuja de Florida. Ahora su seguridad laboral parece tenue en el mejor de los casos.

“Puedo decir que no ha sido por falta de esfuerzo. Hemos trabajado todos. Nuestros muchachos se mantuvieron luchando hasta el final. Aportamos integridad al proceso. Simplemente nos quedamos cortos a través de una temporada inconexa”.