Los mismos Lakers de Los Ángeles reconocen el mal momento que atraviesa el quinteto que comenzó la temporada 2021-22 de la NBA con altas expectativas.

“No tenemos química con ninguna alineación”, dijo el astro LeBron James el pasado 23 de diciembre luego de la derrota contra los Spurs de San Antonio -un quinteto sin estrellas- por 138-100, la mayor cantidad de puntos que han permitido los Lakers en lo que va de torneo.

El centro Anthony Davis, ausente en estos momentos debido a una lesión en la rodilla, se había desahogado apenas dos semanas jugadas de la campaña 2021-22, cuando Los Ángeles jugaba para 7-6. “Apestamos, no somos un candidato al título ahora mismo”, declaró luego de un revés frente a los Timberwolves de Minnesota, otra escuadra débil de la liga.

Las expresiones de los principales protagonistas del equipo de Hollywood resumen la actual realidad de la franquicia más ganadora en la historia de la liga (17 campeonatos, empate con los Celtics de Boston), la cual atraviesa por un mal momento, hundidos en la Conferencia del Oeste con récord de 17-18 para la séptima posición. Si la temporada se acabara hoy, los Lakers estaría jugando en el torneo ‘play-in’.

Es un desempeño que deja mucho que decir cuando se mira a la Conferencia del Este, con unos Cavaliers de Cleveland, exequipo de James, militando para 20-13 mientras atraviesan por una etapa de “reconstrucción”.

En una reciente ristra de cinco derrotas, los Lakers permitieron 108 puntos o más, incluyendo las 122 unidades que le anotaron los Nets de Brookyn, sin Kevin Durant, el día de Navidad.

Los Lakers frenaron el sangrado el martes con una victoria de 132-123 sobre los sotaneros Rockets de Houston.

“Te digo ahora mismo que nadie le tiene respeto a los Lakers. Los ven como un equipo más”, dijo Tony Ruiz dirigente y comentarista del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Lo que se ve de los Lakers, es un equipo mal estructurado y que realmente no cogen vuelo. Hay mucho equipo joven y con talento y les están pasando por encima. Entiendo, hasta el momento, han sido la decepción de la NBA en el Oeste y nadie espera que estuvieran en esta situación”, agregó.

A continuación, una mirada a los problemas quinto purpura y dorado.

Brote de COVID-19

Los Lakers, en estos momentos, están sin su dirigente ya que Frank Vogel entró al programa de protocolos por COVID-19. Tienen fuera a Kent Bazemore, Austin Reaves, Trevor Ariza y Rajon Rondo. Avery Bradley ya cumplió con el protocolo, en el cual también estuvo James por varios días luego de un falso positivo al virus. Las bajas no deben ser excusas si se mira al resto de lo equipos afectados en la liga (23 en total), más cuando tienen a tres astros en sus filas como Russell Westbrook, Davis y James. Los Nets llegaron a tener unas 10 bajas y permanecen el tope del Este (23-9).

Excesivo lavado de imagen

Después de ganar el campeonato en la “burbuja” de Orlando, Florida, los Lakers rejuvenecieron su plantilla para la temporada 2020-21, trayendo a canasteros de impacto como el armador Dennis Schröder, Montrezl Harrell (en aquel entonces Sexto Hombre del Año) y Marc Gasol, saliendo de los veteranos Danny Green, Rajon Rondo y Dwight Howard. El equipo no cumplió con las expectativas en la defensa del título cuando James y Davis estuvieron fuera largo tiempo por lesiones, y quedó eliminado en la primera ronda de playoffs frente a los finalistas Suns de Phoenix. Para esta temporada, la gerencia volvió a hacer cambios significativos, trayendo a Westbrook de los Wizards a cambio de Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope y Harrell, piernas jóvenes que están teniendo efecto en Washington. Alex Caruso se fue a los Bulls de Chicago y Los Ángeles apostó a la veteranía con el regreso de Rondo y Howard, más las firmas de Carmelo Anthony, DeAndre Jordan, Kent Bazemore, Bradley y Ariza.

El veterano Carmelo Anthony, persiguiendo el anillo de campeonato que le falta en su exitosa carrera en la NBA, llegó a los Lakers este año para ayudar a James y compañía. (Ringo H.W. Chiu)

Para Ruiz, el “cambia y cambia” le resta continuidad al programa de los Lakers.

“Cuando tratas de confeccionar un equipo todos los años de una manera o a un gusto, realmente no puedes tener éxito. Me explico. Los equipos sólidos ahora mismo como Golden State y Phoenix son equipos que ya tienen una estructura y van al mercado a buscar uno que otro jugador para complementar lo que tiene. Los Lakers no. Han sido un equipo en los últimos años que han cambiado estructuras, jugadores hasta el cuadro y pierden la química y cohesión”, opinó.

La edad pasa factura

Una trillada justificación del mal momento que atraviesan los Lakers es que, al ser un equipo veterano, darán la milla extra al final del torneo regular para estar en playoffs. Ahora mismo, los Lakers están casi fuera del panorama de postemporada con una plantilla que no se pone joven al pasar de los días. Esperar hasta la segunda parte del torneo para enderezar podría ser demasiado tarde, más cuando hay un torneo “play-in”. James cumple 37 años el jueves, la misma edad de Anthony. Ariza y Howard tienen 36, Rondo 35 y Westbrook 33.

“Es un equipo que no está joven que digamos. Ya tienen edad y está faltando factura. Se ven muy mal. El tiempo pasa por encima y la gente se da cuenta. LeBron siempre va a poner sus número pero no ha sido consistente por lesiones. La cohesión no ha estado presente”, declaró Ruiz.

No se ajustan con Westbrook

Los Lakers no han tenido el éxito esperado cuando cambiaron juventud por Westbrook, el líder de todos los tiempos en triple-dobles, otrora Jugador Más Valioso y ganador de par de títulos de anotación. Aunque promedia números respetables (19.6 puntos, 8.1 asistencias, y 6.5 rebotes), está por debajo de lo que ha demostrado en el pasado.

Generar triple-dobles no se traduce a victorias para los Lakers. Por ejemplo, Westbrook tuvo uno en la derrota contra los Nets el día de Navidad pero soló encestó cuatro canastos en 20 intentos y los Lakers fueron superados por 23 puntos cuando el base estrella estuvo en el tabloncillo. En general, tiene media de 4.6 errores por partido, el segundo pero en la liga. Dejar que “Russ sea Russ” no ha sido una carta acertada para los Lakers.

Russell Westbrook (0) muestra frustración en su rostro mientras descansa junto a Carmelo Anthony durante el desafío del martes en el que sus Lakers cayeron 106-100 ante los Knicks de Nueva York. (Jim McIsaac)

Tras la última derrota, Westbrook defendió su desempeño en cancha.

“Honestamente, creo que he estado bien. La conversación ha girado en gran medida sobre cómo juego y qué estoy haciendo, pero creo que la gente espera que tenga 25, 15 y 15, lo cual no es normal. Todo el mundo tiene que entender, eso no es algo normal que la gente hace constantemente”, respondió.

LeBron brilla pero necesita a Davis

En la racha de derrotas, James ha puesto números de héroe (31.6 puntos, 9.8 rebotes y 5.2 asistencias). A su edad, sabemos que el cuatro veces Jugador Más Valioso es una máquina, pero todavía queda mucho trayecto de la fase regular por recorrer. Por esta razón fue que trajeron a Davis en 2019-20, pero sus lesiones en los últimos años lo mantienen lejos del rol que se supone que tenga: ayudar a James y brillar por luz propia. Una lesión en la rodilla lo tendrá fuera por cuatro semanas, cuando será reevaluado. La temporada pasada, el centro, de 28 años, jugó 36 partidos de los 72 en calendario por lastimaduras.

“Ese equipo, para que sea sólido, tienen que estar los dos en cancha. Con uno solo nada más, sinceramente, no van a arrancar”, dijo Ruiz.