Los Lakers de Los Ángeles adquirieron ayer a Rui Hachimura desde los Wizards de Washington a cambio de Kendrick Nunn y un paquete de selecciones de segunda ronda, dijo una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio no ha sido finalizado ni aprobado por la NBA, dijo que los equipos estaban trabajando con la expectativa de que el acuerdo se completara ayer en la noche.

Hachimura y los Wizards no acordaron una extensión de novato antes de que comenzara la temporada, lo que generó especulaciones de que el ala-pívot japonés no estaría en sus planes a largo plazo.

Y tendría sentido que los Lakers busquen ayuda. Con marca de 22-25, están en el puesto 12 en la Conferencia del Oeste, pero ayer estaban a solo dos juegos de los Clippers de Los Ángeles por el sexto puesto y cuatro juegos detrás de los Pelicans de Nueva Orleans por la cuarta plaza.

LeBron James está promediando casi 30 puntos por juego y los Lakers creen que Anthony Davis regresará de una lesión más temprano que tarde.

“Solo quiero estar en un lugar que me quieran como jugador de baloncesto”, dijo Hachimura a los periodistas la semana pasada. “Y quiero estar en un lugar al que le guste mi juego. ... Solo quiero estar en algún lugar que crea en mí y pueda ser yo mismo. Ese es mi objetivo”.

Hachimura ha aparecido en 30 juegos para los Wizards esta temporada, todos desde la banca, promediando 13.0 puntos con efectividad de tiros de 49% y 34% desde la línea de tres puntos. Fue la selección número nueve en el draft de 2019.

Nunn está en su cuarta temporada en la NBA, la segunda con los Lakers, aunque se perdió toda la campaña pasada por un problema en la rodilla. Ha promediado 6.7 puntos en 39 partidos en esta temporada, 37 de ellos como suplente.