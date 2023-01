Los Ángeles. El exjugador de fútbol americano y miembro del Salón de la Fama, Shannon Sharpe, tuvo una acalorada conversación junto a la cancha con los jugadores de los Grizzlies de Memphis Ja Morant y Dillon Brooks y el padre de Morant al final de la primera mitad el viernes por la noche en un partido televisado a nivel nacional contra los Lakers de Los Ángeles.

La personalidad de Fox Sports intercambió palabras con Brooks durante la primera mitad y luego le gritó a Morant en la posesión final del segundo cuarto. Después de que sonó la chicharra del medio tiempo, Brooks le gritó a Sharpe y Sharpe hizo un gesto hacia Brooks.

Morant caminó hacia Sharpe en su asiento junto a la cancha antes de que el centro Steven Adams se colocara frente a él.

Tee Morant, el padre de Ja Morant, también se involucró en la conversación antes de que la seguridad en Crypto.com arena separara a todos.

Sharpe, de 54 años, gritó “¡Apuesto a que no lo harás!” a Tee Morant mientras los guardias de seguridad intentaban calmar las cosas.

Brooks inicialmente no quiso comentar y dijo: “Puedes preguntarle sobre eso. Es el bloguero o lo que sea”, antes de abordarlo un poco más tarde.

Morant y el entrenador de los Grizzlies, Taylor Jenkins, se negaron a discutir el incidente después de que los Lakers se recuperaron para una victoria de 122-121 y rompieron la racha de 11 victorias consecutivas de Memphis.

Sharpe le dijo a un reportero de ESPN en el medio tiempo que estaba reaccionando a la charla de los Grizzlies.

“Hacen todo eso de hablar y manipular y yo no me refiero a esas maniobras”, dijo Sharpe. “Comenzó con Dillon Brooks. Dije que era demasiado pequeño para defender a LeBron”.

Sharpe dijo que Brooks luego lo insultó y él le devolvió el insulto. Brooks dijo que ese no era el caso y que le dijo a Sharpe que James falló el tiro.

“Empezó a acercarse a mí y le dije: ‘Tú no quieres estos problemas’. Y luego Ja salió de la nada hablando. Definitivamente no quería estos problemas. Luego vino el papá y obviamente no quería problemas”.

Sharpe y Tee Morant hablaron con la seguridad en los túneles de la arena antes de regresar a sus asientos cuando comenzó la segunda mitad. Se abrazaron al final del tercer cuarto.

Se le preguntó a Brooks si Sharpe o cualquier fanático debería poder regresar a sus asientos después de discutir con un jugador.

“¿Una persona normal como él? No. Nunca debería haber regresado al juego, pero es LA”, dijo Brooks.