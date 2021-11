Los Angeles — DeMar DeRozan batió su récord de la temporada con 38 tantos, Zach LaVine acabó con 26 y los Bulls de Chicago aplastaron el lunes 121-103 a los Lakers de Los Ángeles.

Lonzo Ball totalizó 27 tantos, su mejor marca del curso, repartió ocho asistencias y capturó siete rebotes contra su exequipo para unos prometedores Bulls que cosecharon su cuarto triunfo en cinco fechas. el segundo seguido en el Staples Center tras superar a los Clippers el domingo. Chicago frenó también una seguidilla de ocho tropiezos frente a los Lakers que había comenzado en noviembre de 2016.

DeRozan y LaVine se combinaron para sumar 39 puntos en la primera mitad, incluyendo siete triples en una dinámica actuación cono dupla.

DeRozan y los Lakers habían flirteado durante la temporada de fichajes en verano, pero los angelinos terminaron decidiéndose por Russell Westbrook, quien también es natural de la zona.

PUBLICIDAD

Anthony Davis encestó 20 puntos y atrapó seis tableros antes de ser expulsado por el árbitro Scott Wall a falta de 2:20 para el final del tercer cuarto. Los Lakers encajaron su cuarta derrota en siete juegos sin LeBron James, quien está de baja por una lesión abdominal.

El martes, Davis expresó frustración ante el mal momento que atraviesa el equipo, horas antes del partido contra los Bucks en Milwaukee.

“Apestamos. Sin defensa. No puedo anotar. Eso no es solo en este tercer cuarto, es cada tercer cuarto que hemos jugado esta temporada. Salimos lentos, despreocupados ofensiva y defensivamente. Tenemos que encontrarnos. ¿Por qué? no puedo decírtelo. Pero tenemos que hacer un mejor trabajo”, dijo a ESPN.

“Tenemos que decidir quiénes queremos ser. ¿Un equipo de campeonato? No somos nosotros en este momento. No vamos a ganar un campeonato de la forma en que estamos jugando. Tenemos que ser mejores y preocuparnos más por nuestras victorias en casa. Ganar en general. Eso fue vergonzoso,”, agregó.

Talen Horton-Tucker batió su mejor marca personal con 28 unidades frente al equipo de su ciudad y Westbrook encestó 19 de sus 25 en la primera mitad.