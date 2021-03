Kyle Lowry se quedó con los Raptors de Toronto y el Heat de Miami consiguió a Victor Oladipo.

Y en un día de la fecha límite de cambios en el que se estaban haciendo movimientos hasta el último momento posible, los Nuggets hicieron un gran esfuerzo para mejorar para una carrera de playoffs mientras el Orlando Magic comenzaba una reconstrucción.

Lowry, quizás el premio más grande del mercado, no se negoció, Los Raptors aparentemente no pudieron encontrar suficientes activos a su gusto. Miami fue uno de los mayores perseguidores de Lowry, a quien aún pueden apuntar como agente libre a finales de este año, terminó agregando a Oladipo de los Houston Rockets.

No le costó mucho a Miami: Kelly Olynyk tenía un contrato que expiraba, y Avery Bradley apenas ha jugado para el Heat esta temporada debido al COVID-19 y luego a una lesión en la pantorrilla. El acuerdo también incluía el intercambio de selecciones en 2022, dijo una persona con conocimiento del asunto a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo necesitaba la aprobación de la liga.

Oladipo ha querido estar en Miami durante algún tiempo, y los Rockets hicieron que eso sucediera.

Orlando hizo tres acuerdos separados para mover a tres de sus cuatro máximos anotadores esta temporada, incluido el All-Star Nikola Vucevic. Se va a Chicago, mientras que Evan Fournier fue trasladado a los Celtics de Boston y Aaron Gordon fue enviado a los Nuggets.

Las preguntas giraron alrededor de Lowry hasta las 3 p.m., hora límite en el este, y había señales de que los Raptors se estaban posicionando para hacer el movimiento. Toronto canjeó a Matt Thomas a Utah y a Terrence Davis a Sacramento por futuras selecciones de draft poco antes de que la fecha límite abriera puestos en la lista, lo cual era necesario porque cualquiera que obtuviera a Lowry habría tenido que enviar a varios jugadores a Toronto para que las ramificaciones salariales en el canje cuadraran.

Entonces, en su cumpleaños número 35, Lowry se despertó como un Raptor y siguió siendo uno.

“Todo estará bien”, dijo Lowry el miércoles, cuando se le preguntó sobre la fecha límite que se avecina y los informes incesantes sobre sus perspectivas comerciales. “Todo estará bien, pase lo que pase”.

Toronto entró en el día que se esperaba que moviera a Lowry, Norman Powell o ambos. Al final, fue solo Powell, quien fue a Trail Blazers por Gary Trent Jr. y Rodney Hood. Esos equipos se enfrentan el domingo en Tampa, Florida, el hogar de los Raptors esta temporada porque la frontera entre Estados Unidos y Canadá está cerrada debido a la pandemia.