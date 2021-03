Los Santeros de Aguada apuestan a tener de vuelta al estelar canastero, John Holland, en la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) a comenzar tentativamente el 8 de julio, aunque la Federación de Baloncesto local no pudo confirmar si, en efecto, el exjugador de la NBA cumplió con la suspensión de una campaña durante el torneo acortado 2020 en una ‘burbuja’ en Río Grande.

El coapoderado de la franquicia, Joel López, dijo a este medio que el jugador de 32 años está interesado en regresar a la isla y entiende que él ya cumplió con el castigo de un año impuesto por el organismo federativo al no acudir a la convocatoria para jugar en el Mundial de China de 2019.

“Los Santeros cuentan con John Holland. Si el torneo se da en la fecha pautada, el compromiso de él está”, dijo López.

Agregó que Wilson López, apoderado del quinteto aguadeño, tiene comunicación constante con Holland. “Lo más importante es que en el chat que tenemos, él siempre está pendiente, apoyando a los jugadores. Demuestra su compromiso y su sentir por los Santeros”, indicó López.

Hollad ayudó a los Santeros a ganar el cetro en su anticipado debut en el BSN durante el verano de 2019. Promedió 16.8 puntos, 4.1 rebotes y 2.5 asistencias.

Culminada la temporada, el jugador fue convocado para la Preselección del Mundial, pero decidió no presentarse debido a una disputa con el ente federativo. En aquel entonces, trascendió que Holland solicitó una suma de $40,000 para participar en el certamen mundialista, petición que fue denegada por la Federación.

La ausencia de Holland en el Equipo Nacional le costó una suspensión de una temporada en el BSN. Sin embargo, el presidente federativo Yum Ramos apuntó a este medio que tendría que consultar con el Comité Ejecutivo de la Federación para confirmar si Holland cumplió con el castigo debido a que la temporada 2020 del BSN se vio detenida en marzo por la pandemia y luego se reanudó la acción con menos partidos en una ‘burbuja’.

“Tengo que verificar los documentos. Lo único que te puedo decir es que no ha habido ningún tipo de comunicación con Holland desde 2019. No sé si esta temporada cuenta como suspensión. No tengo comentarios sobre eso hasta que revise la resolución y lo hable con el Comité Ejecutivo”, declaró Ramos.

Actualmente, Holland está activo en la liga de Rusia con el UNICS Kazan de Rusia, jugando partidos en la Eurocopa.

Matrícula completa

Por otro lado, López informó que contará con una matrícula completa para el torneo próximo. Los jugadores principales del equipo, como Emmy Andújar, Gilberto Clavell, Kevin Maura, Guillermo Díaz, Alex Abreu y Jonathan Rodríguez, poseen acuerdos multianuales, dijo el directivo. Además, el base de la Selección Nacional Iván Gandía expresó la semana pasada que jugará con los Santeros en 2021.

“Por eso no he querido hacer cambios. Hasta el momento, los Santeros es el equipo que más profundidad tiene, con mayor talento joven, más maduro y experimentado. Gandía viene y tengo también a Leandro Allende que lució bien en la ´burbuja´, además que tenemos el segundo pick de sorteo (de Jugadores de Nuevo Ingreso)”, dijo.

Los Santeros, afectados por un brote de COVID-19 que le costó la confiscación de dos partidos y jugar un apretado calendario en la ´burbuja´, quedaron eliminados en el encuentro de muerte súbita ante los Atléticos de San Germán por el último puesto clasificatorio a la postemporada.