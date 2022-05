No es un inicio de temporada perfecto para los Vaqueros de Bayamón como el torneo pasado, cuando arrancaron con marca de 15-0. En un nuevo año, sin embargo, mucho no ha cambiado para la escuadra vaquera en su proceso de brillar en la fase regular.

Bayamón atraviesa la mitad de la competencia 2022 con el mejor récord del Baloncesto Superior Nacional (BSN), jugando para 13-5 tras vencer el martes 106-93 a los Leones de Ponce, uno de los mejores quintetos de la Sección A.

Con el triunfo, los Vaqueros son dueños de la mejor marca global de la liga y marchan cómodos en el puntero de la Sección B, con ventaja de 4.5 juegos sobre los Cangrejeros de Santurce y Cariduros de Fajardo, ambos conjuntos con 8-9.

“Hoy estamos primeros en la liga y creo que tenemos espacio para mejorar”, dijo Nelson Colón, dirigente de los Vaqueros, tras la victoria en el Coliseo Rubén Rodríguez frente a Ponce.

“Es día a día. Este año, el baloncesto está bien cerrado. Está todo el mundo perdiendo, todo el mundo ganando. Hoy, estar primero es un privilegio que nos hemos ganado por el esfuerzo, la disciplina. Hemos tenidos días buenos y malos. Todavía no hemos agarrado la consistencia que cuando llegue Thompson (Stephen), vamos a tardar una o dos semanas más a lo que se ajusta. Entonces, podré decir que llegaremos al potencial que queremos alcanzar”, agregó.

Nelson Colón, dirigente de los Vaqueros. Foto- Stephanie Rojas. (Stephanie R)

Por ahí viene Thompson Jr.

Thompson, quien debutó en febrero pasado en el Equipo Nacional, dirigido por Colón, tiene previsto integrarse la semana entrante a los Vaqueros. El alero viene de jugar en Italia, eliminado en cuartos de final con el Regio Emilia la semana pasada, y la gerencia vaquera aún acuerda por la carta de transferencia.

Hasta la fecha, los Vaqueros juegan con siete jugadores que promedian puntos en doble figura. Javier Mojica es el líder con 16.0 unidades por cotejo, seguido por el armador estelar Angel Rodríguez con 14.8. Ysmael Rodríguez está tercero con 14.7 puntos saliendo del banco. El centro Dewan Hernández, quien anotó 37 puntos contra los Leones, tiene media de 12.8; Benito Santiago Jr. tiene 11.0 y el delantero Angel Núñez 10.4.

Sin urgencia para cambios

Al acercarse la fecha límite de cambios, Colón indicó que la plantilla está en evaluación desde el día uno.

“Estar en este equipo es un privilegio. Hay presión y quien no quiere esta presión, quién no quiere estar aquí, quién no quiere jugar en esta franquicia, quién no quiere que haya expectativas alrededor de nosotros. Creo que es algo que lo prefiero todos los días. No vislumbro muchas cosas (canjes) pero sí tratando de ver qué es lo mejor para el equipo”, declaró Colón.

Wilfredo Pagán, gerente general de los Vaqueros, fue abordado por El Nuevo Día con la misma pregunta y no descartó cambios en lo que resta de la fase regular.

“Estamos contentos porque el equipo está primero. Nunca descartamos hacer cualquier movida. Eso siempre está abierto. Ahora mismo, en los próximos días ingresará Thompson. Nunca cerramos la puerta para un cambio. No hay urgencia”, comentó.

Jugadores como Santiago Jr. y Romero renovaron contratos este año con los Vaqueros. Pagán informó que la gerencia está en proceso de renovar con Mojica. Rodríguez, por su parte, le queda un año más de contrato.

“Al momento, son intocables, seguro que sí. Ellos son nuestra columna vertebral, al igual que Cliff Durán. Están jugando muy buen”, sostuvo Pagán, al igual que Colón.

“El núcleo de este quipo es intocable. Nos podemos molestar, pelear. Somos una familia y tenemos días buenos como malos. Pero, ha cariño y confianza en este grupo. Es una serie de 32 juegos. Tenemos que mantenernos enfocados en el norte, que es llegar primeros y que estén en salud. Sin estamos 100 por ciento en los playoffs, confió en que este equipo tiene chance de ganar”, añadió Colón.

Sobre los refuerzos Núñez y Hernández, la evaluación también es día a día.

“Hasta el momento están jugando bien pero están en proceso de evaluación. No podemos dormirnos en las pajas. Vamos a ver que sucede en los próximos”, dijo Pagán.

Bayamón regresa a cancha el jueves frente a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmau antes del receso del Juego de Estrellas.