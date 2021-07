Fue una jornada inaugural de ansiedad para los Vaqueros. Después de coronarse en silencio en la “burbuja” del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el sábado recibieron sobre 5,000 fanáticos en el coliseo Rubén Rodríguez luego de levantarse las restricciones en los coliseos en medio de la pandemia del COVID-19.

A pesar de un encuentro errático en momentos en que enfrentó sequías ofensivas, Bayamón logró defender con éxito el rancho frente a José Juan Barea y los Cangrejeros de Santurce 77-69 gracias a la energía que recibieron de sus seguidores, hambrientos de ver a su equipo en vivo luego de la paralización del deporte el año pasado a consecuencia del virus.

“Eso lo único que hace es darnos motivación”, dijo el armador vaquero Angel Rodríguez, quien finalizó con 17 puntos.

“Siempre he dicho que el deporte no es nada de los fanáticos. Este día fue diferente, un juego inaugural, adaptarnos a ciertas rutinas y todo lo que conlleva. En cambio, los fanáticos nos ayudan a ser mejor en momentos como hoy que la bola no entraba, Luego, la bola se metió dos y tres veces corridos, eso (la cancha) se prendía y la energía venía de nuevo. Sin los fanáticos, recuperarse es más difícil”, agregó.

Santurce arrancó el partido con la delantera mientras que a Bayamón se le hacía difícil encestar el balón. Luego de irse arriba por 12 puntos, volvieron a divorciarse del aro y los Cangrejeros recuperaron la ventaja en el cuarto parcial. Fueron momentos de felicidad y amargura para lo presentes, que estuvieron atentos al partido en todo momento. Un triple de Javier Mojica volvió a despegar a Bayamón en los minutos culminantes y el Rubén Rodríguez quería estallar con la algarabía de los aficionados.

“Sabemos que es un plus para nosotros, esa energía y empujen que nos dan. A veces que estamos un poco con la cabeza abajo ellos son los que nos gritan para mejorar y seguir. Se sintió ca… tener la fanaticada”, compartió Mojica, quien también tuvo 17 puntos.

Colón, por su parte, definió el día como una montaña rusa ante la expectativa de ver la cancha llena.

“No diría que sentimos nervios, mas ansiedad. Desde temprano en la practicaba comenzamos a hablar del juego, la hora de llegada. Días como hoy, su significado con el regreso de los fanáticos en la cancha, sin restricciones, la celebración del campeonato, se va la luz (en el Rubén Rodríguez), son muchas cosas que nos distraen. (Los jugadores) Son humanos, no máquinas. Hay sentimientos y muchas cosas. Santurce aprovechó pero lo importante, como dijo Angel, no fue lo que pasó sino como terminamos. Tiramos malo, fallamos tiros libres, nos cogieron rebotes ofensivos pero encontramos la manera de ganar”, compartió Colón.

En el partido, Barea terminó con 15 puntos pero fue limitado por acumulación de faltas en su primer partido en el BSN en 15 años.

“Es excelente para el deporte que Barea esté presente y muy bien para él venir y competir en su casa antes de su retiro. Para nosotros es un reto a pesar de la edad que tiene (37 años). Sabemos los recursos que tiene”, señaló Rodríguez.

Bayamón vuelve a la acción el miércoles cuando reciban a los Cariduros de Fajardo. Antes del encuentro, el apoderado Yadier Molina hará entrega de los anillos de campeonato.

Santurce, por su parte, juega su primer partido como local el lunes en el coliseo José Miguel Agrelot frente a los Capitanes de Arecibo, quienes perdieron su primer choque en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina contra los Indios de Mayaguez.