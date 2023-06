San Germán.- Manolo Cintrón regresó a la líneas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) como dirigente de la forma menos esperada.

El pasado 7 de junio, el dirigente de los Atléticos de San Germán Eddie Casiano fue suspendido por el resto de la fase regular luego de acumular su tercera expulsión de la campaña durante un incidente en en Fajardo, donde un fanático confrontó al árbitro Jorge Vázquez.

A Cintrón -asistente de Casiano desde el año pasado en la Ciudad de las Lomas y durante la corrida en la dirección técnica de la Selección Nacional de 2016 a 2021-, le tocó mantener la casa en orden ante la ausencia del estratega en propiedad.

No fue nada nuevo para Cintrón, quien ha dirigido en el BSN desde 2002, con un campeonato con los Leones de Ponce en 2004, más tener en su manos al Equipo Nacional de 2007 a 2010.

PUBLICIDAD

“Para mí fue normal, pero raro, porque es un equipo que no se parece a mí. Es de Eddie”, reconoció Cintrón luego de la derrota del jueves contra los inspirados Leones de Ponce.

“Pero contento y honrado de volver a dirigir porque estoy de asistente. Estoy bien. Lo he disfrutado”, agregó.

Bajo Cintrón, los Atléticos jugaron de 2-2 en la última semana de la fase regular. En el último partido de la temporada en Quebradillas, le dio la tableta al asistente Leandro Díaz.

“Todo es adaptación y ajuste. Yo me ajusto. Creo que todos los años de experiencia me dejan ver el juego un poco más abierto y consulto con Eddie los movimientos que voy a hacer ya que no dirigimos iguales”, indicó Cintrón, de 60 años.

Uno de sus experimentos fue contra Ponce el jueves, cuando puso al delantero importado Rondae Hollis-Jefferson a jugar en la posición número uno. Fue veneno para los Leones. A pesar de la derrota, terminó con 25 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias.

Además, le dio tiempo de juego a los reservas Eric Ayala y Glen Sanabria, quienes se han visto inconsistentes durante la competencia.

Ahora que Casiano regresa el domingo para el inicio de los cuartos de final frente a los Cangrejeros de Santurce, Cintrón pasará a su puesto de mano derecha del “nene mayor”.

“Este equipo se parece a Eddie. Si no lo es, es hurtado. Yo lo hice orgulloso, pero la voz de Eddie es bien importante aquí”, concluyó.

Los subcampeones de 2022 finalizaron la temporada en el segundo lugar de la Sección A con marca de 21-15.