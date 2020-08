El otrora delantero en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y de la Selección Nacional, Nathan Peavy, no tuvo mucha oportunidad de sudar la camiseta de Puerto Rico, y no fue mucho lo que participó en el torneo local debido a las serias lesiones que sufrió en sus rodillas.

Es por eso que el recién nombrado dirigente en propiedad de los Stars de Salt Lake City de la G-League, la liga de desarrollo del baloncesto de la NBA, admitió en conferencia de prensa vía ZOOM este jueves, que casi desde el inicio de su carrera de entrenador hace tres años, tras retirarse como canastero, ha pensado en la posibilidad de un regreso al Equipo Nacional.

“Sí lo he hecho”, contestó cuando El Nuevo Día le preguntó si entre sus metas estaría dirigir o pertencer algún día al cuerpo de entrenadores de la Selección Nacional. Peavy habló a varios medios luego de su nombramiento la mañana del jueves, para hacerse cargo de la dirección del equipo finca del Jazz de Utah a partir de la temporada 2020-2021.

“De hecho, pensé en eso hace un par de años. Estaba sentado junto a mi esposa y le dije, ‘ahora que estoy coacheando en la G-League, todavía quiero intentar regresar un día y tener la oportunidad de coachear el equipo de Puerto Rico. Pienso que eso sería una experiencia asombrosa sería grandioso y una gran sensación para mí devolverle algo a la isla”.

Peavy, de 35 años y entrenador asistente de los Stars durante tres años desde la campaña 2017-2018, se convierte en el tercer dirigente de los Stars desde que el equipo se mudó a Salt Lake City en 2016.

Antes de comenzar su carrera como entrenador, Peavy jugó como profesional durante ocho temporadas tanto en Alemania como en Puerto Rico en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). Las lesiones provocaron que tuviera una carrera corta.

Tras debutar en Alemania, en la isla jugó en tres diferentes instancias con los Vaqueros de Bayamón en 2009, con los Atenienses de Manatí en 2016, y con los Cariduros de Fajardo en 2017 en lo que fue su último retorno tras una lesión.

Con el Equipo Nacional su última participación oficial en certámenes de la FIBA fue el Repechaje Preolímpico de 2012 en Caracas. Debutó con el equipo boricua en 2010. Posterior al 2012 hizo intentos infructuosos por volver a vestir la camiseta del país de su madre. Por eso, aún tiene al parecer una espinita que sacarse, y es su deseo aportar algo al baloncesto.

“Darle algo de mi sabiduría y conocimiento, que he obtenido en los pasados años coacheando en Salt Lake, y devolverle algo a la isla, al Equipo Nacional y a los jugadores jóvenes”, continuó. “Me encantaría tener esa oportunidad y realmente estaría abierto a ser invitado. Pienso que no solo me ayudaría a mí, sino que también sería capaz de devolverle algo a la isla”.

Peavy dijo que su experiencia jugando en la isla y en otras partes, le ayudó en parte a su formación como dirigente, por la interacción y aprendizaje que obtuvo de varios dirigentes en el BSN y en la Selección.

“Salir de Puerto Rico y haber representado al Equipo Nacional fue un honor. Esa experiencia en cierta manera me ayudó en mi carrera de coach, al ser capaz de relacionarme con diferentes jugadores de todo el mundo. Y los Jazz por supuesto tienen su historia con Carlos Arroyo, estando en este equipo”, recordó sobre el fajardeño que llegó a la NBA con los Raptors de Toronto y posteriormente jugó para varios equipos, incluyendo a Utah. “Es algo medio irónico porque tuve mi última temporada con Carlos (con los Cariduros de Fajardo), y entonces dí el salto aquí para coachear con el Jazz”.

Su carrera como jugador profesional inició en 2007 con Uni Baskets Paderborn en la Basketball Bundesliga (BBL), la liga profesional más importante de Alemania. También jugó para Artland Dragons (2009-12); Alba Berlín (2012-13); y Atenienses de Manatí (2015-16). Nacido en Dayton, Ohio, jugó cuatro temporadas en la Universidad de Miami (OH) de 2003 a 2007.

Peavy mencionó a varios de los dirigentes del BSN que le influenciaron, incluyendo a Manolo Cintrón y Flor Meléndez.

“Y por supuesto Julio Toro. Por mucho, Julio Toro fue el dirigente más memorable que he tenido, por los recuerdos que tengo con él especialmente porque ganamos el campeonato con Bayamón. Esa fue una experiencia especial. Pero el resto de los coaches son grandes personas, grandes coaches y unas grandes mentes del baloncesto”, resaltó. “Así que aprecio haber estado debajo de sus alas”.

Pero Peavy agradece al BSN, a sus jugadores y a sus dirigentes, no solo por la experiencia que obtuvo.

“Fueron instrumentales en ayudarme como jugador, en desarrollarme, y en conocer esa isla y cómo era el juego allí. Aun cuando la visité muchas veces cuando era niño, y en cierto modo crecí viendo BSN y diferentes tipos de jugadores, eso realmente me formó para ser el jugador y el coach que soy ahora”.

Entusiasmada la organización de Utah

“Nathan ha crecido enormemente en los últimos tres años debido a su ética de trabajo y devoción por su oficio. Aporta una gran cantidad de conocimiento gracias a su carrera como jugador y le apasiona enseñar el juego,” dijo por su parte, en un comunicado del equipo, Bart Taylor, director de visorías del Utah Jazz y vicepresidente de operaciones de los Stars. “Ha sido una parte fundamental para establecer una base sólida para la organización y es absolutamente la persona adecuada para ser el próximo líder del equipo a medida que avanzamos.”

Peavy comenzó su carrera como entrenador en la temporada 2017-18 como asistente de Martin Schiller, el Dirigente del Año en la G-League en la campaña de 2019-20. Como miembro del personal de Schiller, Peavy ayudó a guiar a los Stars a los playoffs en dos ocasiones y a lograr un porcentaje de victorias positivo cada temporada. Ayudó en el desarrollo de los actuales jugadores del Jazz, Tony Bradley, Jarrell Brantley, Juwan Morgan, Georges Niang, Royce O’Neale, Miye Oni, Rayjon Tucker, Nigel Williams-Goss y Justin Wright-Foreman, mientras estuvieron con el conjunto de desarrollo. Tres jugadores han recibido ascensos para la NBA durante el mandato de Peavy con el equipo.

Los Stars terminaron la temporada 2019-20 en la cima de la Conferencia Oeste con un récord de 30-12 (.714), acumulando la mayor cantidad de victorias en una sola temporada en la historia del equipo de Salt Lake City. El club también ganó el primer NBA G League Winter Showcase Tournament en diciembre pasado en medio de una racha ganadora de 14 juegos, la más larga en la NBA G League la campaña pasada y empatado en el segundo lugar el récord en un solo torneo en la historia.