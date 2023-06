Chris Paul ya fue canjeado dos veces en este receso de campaña y terminó llegando a Golden State. Bradley Beal llegó a Phoenix, John Collins a Utah y Kristaps Porzingis empezará de nuevo en Boston.

Es momento de ver si Kyrie Irving, Draymond Green, Khris Middleton y decenas de jugadores se tendrán que mudar en los próximos días.

Los equipos no están esperando para la agencia libre como lo dejó claro los canjes en semanas recientes y la noticia de James Harden este jueves. La ventaja de movimientos comienza el viernes a las 6p.m. ET, cuando los equipos podrán entablar conversaciones con los agentes libres —pero los acuerdos no se pueden oficializar antes del 6 de julio.

“Obviamente, el dinero es importante”, admitió el base de Miami Max Strus, un agente libre que posiblemente tendrá un incremento salarial. “Estos son los momentos para los que trabajas, las oportunidades que podrían cambiar tu vida”.

Salario y si encajan. Eso es lo que jugadores como Strus buscarán y lo que los equipos determinarán en los próximos días —especialmente con el nuevo contrato colectivo y sus nuevas reglas designadas para detener el gasto de los equipos con mayores recursos que empezará a aplicar el sábado.

Es por esto que realizaron varios canjes en días recientes y se espera que continúen.

Harden podría ser otro jugador que cambie de equipo. El base decidió ejercer su opción de $35.6 millones para la próxima campaña y es probable que Filadelfia decida canjearlo, según informó a The Associated Press una persona que tiene conocimiento de la decisión.

Otro posible canje: las miradas se mantiene sobre Portland y Damian Lillard, quien podría pedir su canje —a Miami o Brooklyn— o quedarse para una duodécima temporada.

En el inter se llevarán a cabo acuerdos masivos —algunos alcanzando los $200 millones.

Green rechazó su opción de $27.5 millones con Golden State buscando un acuerdo a largo plazo. Milwaukee tendrá que decidir sobre Middleton y Brook Lopez.

También hay dudas en Dallas sobre el futuro de Kyrie Irving.

No hay duda del talento de Irving y junto a Luka Doncic podría formar uno de los duos más poderosos de la liga.

Pero lo que no está claro es cuántos años y cuánto dinero podrían comprometer.

El nuevo campeón también tiene que tomar algunas decisiones.

La mayor pregunta de Denver en la agencia libre es el versátil Bruce Brown, quien estuvo increíble desde la banca con los Nuggets en su camino al título.

Durante el desfile de campeón el entrenador de los Nuggets Michael Malone dejó en claro que Denver quiere que Brown se quede.

Los próximos días veremos si está en lo correcto.