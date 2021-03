San Antonio - Los administradores de baloncesto de la NCAA se disculparon con las jugadoras y entrenadoras de baloncesto femenino luego de que las desigualdades entre el torneo masculino y el femenino se volvieran virales en las redes sociales y prometieron hacerlo mejor.

El vicepresidente senior de baloncesto de la NCAA, Dan Gavitt, aseguró que habrá equidad entre ambas competencias durante una llamada de Zoom el viernes por la mañana, un día después de que las fotos mostraran la diferencia entre las salas de pesas en los dos torneos.

“Pido disculpas a las estudiantes atletas femeninas, a los entrenadores y al comité por dejar caer la pelota sobre el tema de la sala de pesas en San Antonio, lo arreglaremos lo antes posible”, dijo Gavitt.

Durante la convocatoria se plantearon otras diferencias: hay 68 equipos en el campo masculino, 64 en el femenino; y la NCAA paga el Torneo Nacional de Invitación masculino, pero no el NIT femenino.

PUBLICIDAD

“El tamaño del campo y el NIT, esas serían decisiones tomadas en conjunto con la membresía”, declaró Gavitt. “Esas no son decisiones que podamos tomar de forma independiente. Son buenas preguntas y es oportuno volver a plantear esos problemas“.

En un paso para resolver el conflicto de los gimnasios, la NCAA modificó el espacio en el centro de convenciones para convertirlo en una instalación de entrenamiento utilizable. Ese trabajo debería completarse el sábado. La NCAA se había ofrecido a poner un área de levantamiento de pesas en el espacio abierto junto a las canchas de práctica, pero los entrenadores no querían eso porque entonces otros equipos estarían cerca cuando estuvieran practicando.

“Nos quedamos cortos este año en lo que hemos estado haciendo para prepararnos en los últimos 60 días para que 64 equipos estén en San Antonio. Lo reconocemos “, admitió la vicepresidenta sénior de baloncesto femenino de la NCAA, Lynn Holzman, ex jugadora de baloncesto universitario.

“Anoche tuvimos una llamada con nuestros entrenadores y administradores de equipo para solicitar comentarios y su experiencia hasta el momento. Ayer fue el primer día en que nuestros equipos tuvieron la oportunidad de practicar. Parte de esa llamada fue para obtener comentarios sobre posibles soluciones para abordar algunas de esas preocupaciones, incluido el problema de la sala de pesas”, agregó.

Los jugadores plantearon preguntas sobre las bolsas de regalo que recibieron en comparación con las que les dieron a los hombres. La NCAA le dijo a AP que el valor de las bolsas era equitativo.

PUBLICIDAD

Si bien la diferencia entre las instalaciones de peso masculino y femenino era claramente discordante, en el manual que la NCAA había enviado a los equipos antes del torneo, ellos específicamente habían dicho que no habría pesos disponibles hasta después de la segunda ronda del torneo.

Esta es la primera vez en el torneo femenino que todos los partidos se juegan en sitios neutrales. En el pasado, los campus organizaban las rondas de apertura para que los equipos pudieran programar los horarios de la sala de pesas en esos sitios en el campus.

Gavitt dijo que la NCAA aprovechará esta oportunidad para una mejor colaboración del baloncesto masculino y femenino.

“Lo que logramos juntos en meses y años, lo intentamos en semanas y días. Eso significa algunas deficiencias. Pido disculpas y me siento terrible por cualquier cosa que no cumpla con nuestras altas expectativas. Algunas de esas deficiencias también he visto en Indianápolis”, expresó.

Ya ha comenzado una discusión entre los comisionados de la conferencia y la NCAA sobre cómo evitar que esto suceda en el futuro.

“Espero que abra un examen más amplio de cómo invertimos, apoyamos y tomamos decisiones en el deporte del baloncesto en todos los niveles dentro de nuestro sistema”, comentó la comisionada de América Este, Amy Huchthausen. “Hay complejidades y tensiones sin duda, pero momentos como esto debería obligarnos a reexaminar cómo llegamos aquí. No se trata solo de bolsas de botín. Se trata de nuestras expectativas fundamentales de justicia y equidad y de garantizar que los resultados de nuestras decisiones puedan cumplir con esos estándares para brindar una experiencia de calidad a nuestros estudiantes atletas “.

La entrenadora de Carolina del Sur, Dawn Staley, dijo que es inaceptable que algo se quede corto solo para las mujeres, y también criticó al presidente de la NCAA, Mark Emmert, en un comunicado publicado el viernes por la noche en Twitter.

“Lo que sabemos ahora es que el mensaje de la NCAA durante toda la temporada sobre ‘unión’ e ‘igualdad’ se trataba de conveniencia y un fragmento del momento creado después del asesinato de George Floyd”, escribió Staley. “No podemos, como lo permiten los líderes de mujeres jóvenes Mark Emmert y su equipo nos usen a nosotros y a nuestros estudiantes-atletas cuando les convenga. Todos los equipos aquí lidian con los mismos problemas que los equipos masculinos esta temporada, pero su ‘recompensa’ es diferente “.