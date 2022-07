El segundo duelo entre los Vaqueros y los Leones como parte de la acción de la semifinal B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) se mueve esta noche al Auditorio Juan “Pachín” Vicens, de Ponce, donde Bayamón no gana desde el 2010 y Ponce espera recuperarse de la paliza del primer juego en el Rancho.

De cara a ese juego que será a las 8:00 p.m. y del resto de la semifinal, el dirigente de Bayamón, Nelson Colón, estipuló que su meta es que su equipo se convierta en el mejor equipo defensivo de la liga. Asimismo, apuntó que no van con la mentalidad de ganar en cuatro juegos corridos como hicieron con los Piratas de Quebradillas en los cuartos de final.

“Esto hay que cogerlo juego a juego. Nuestra meta no es barrer a Ponce. Nuestra meta es ganar cuatro partidos. Vamos a ir (a Ponce) a ver lo que nos da el juego, tratar de forzar otra vez nuestro juego, mantenernos tranquilos y centrados por 40 minutos”, expresó Colón luego del partido del lunes en el que Bayamón venció a Ponce por amplio marcador de 113-80 en un partido celebrado en un vibrante Coliseo Rubén Rodríguez.

Al preguntarle al también dirigente del Equipo Nacional sobre la racha negativa que tiene Bayamón como visitante en Ponce, argumentó que la presión en ese segundo partido la tienen los Leones y expusó que el equipo de los Vaqueros de estos momentos es distinto a las ediciones que han jugado en Ponce anteriormente.

“Yo creo que la presión la tiene Ponce, no la tenemos nosotros. Estos son los playoffs del 2022, no los del 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Somos otro equipo y tenemos otra mentalidad” expresó Colón.

¿Cuál sería la diferencia?, se le insistió.

“El equipo que somos este año, la manera en la que estamos jugando, la misión que tenemos. Esto está por encima de lo que pueda pasar o no. Obviamente, no tengo una bola de cristal para saber si vamos a ganar o no, pero lo más importante es que el próximo juego será en el Rancho (el viernes)”, dijo.

Por su parte, Wilhelmus Caanen, piloto de los Leones, puso sus esperanzas de salir airosos en el partido de hoy en Ponce en el apoyo masivo de su fanaticada y en que sus jugadores puedan “botar el golpe” de la derrota del lunes.

“Nosotros tenemos un respaldo increíble de los fanáticos en el Pachín. Allí subimos un poquito nuestro juego, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Con esa combinación del apoyo del fanático y si nosotros ponemos un poco de intensidad y podemos botar el golpe del día de hoy (lunes), debemos tener un gran juego”, estableció Caanen, que no sabe si contará con los servicios del veterano armador Carlos Rivera, quien sigue lastimado de un pie.

Caanen no le dio mucha importancia a la marca de derrotas de Bayamón en Ponce, pues -al igual que Colón- entiende que cada equipo es distinto.

“Cada equipo tiene su propia historia y su propia esencia. Si fuera por eso, nosotros también tenemos nuestras propias situaciones. El grupo que está tiene que reconocer contra quién te estás enfrentando y tienes que trabajar para crear tu propia historia”, remarcó.

El dirigente de Ponce aludió al hecho del poco tiempo de descanso que tuvo su quinteto como una de las razones para que el marcador del cotejo del lunes cerrara con una ventaja de 33 puntos para sus contrincantes, y mencionó que si descubría que esa fue la razón principal para esa dura derrota, tomaría cartas en el asunto.

Ponce terminó de jugar su serie de cuartos de final ante los Cariduros de Fajardo en siete juegos el pasado viernes, 22 de julio. Mientras, Bayamón cerró su serie contra Quebradillas el sábado,16 de julio.

“Utilizaremos los trainers. Los hidrataremos, les pondremos sueros, vitaminas, buen sueño, buena comida, ponerles videos mañana (el martes), mandarlos a descansar y apostar a que mañana (el martes) bajándoles la carga y el próximo teniendo un buen día de descanso antes del juego se sientan un poco mejor”, explicó.

“Son atletas de alto rendimiento, ellos están acostumbrados a estos momentos”, resumió.