Nelson Colón elogia a José Alvarado por aceptar salir del banco contra Italia: “Dejó el ego a un lado”

La selección de Puerto Rico fue llamada varias veces para salir a calentar previo al partido del jueves contra Italia y no aparecía. Para el tercer llamado, entonces salieron todos los integrantes del combinado menos José Alvarado .

Alvarado encendió el “Choliseo” con 19 puntos en la segunda mitad. Los italianos no tuvieron respuesta contra el jugador establecido en la NBA.

“Estoy muy feliz que entendió cuando dijimos: “Alvarado, queremos hacer algo diferente. Esperamos poner a Gian en la alineación y tener un look distinto”. Es el único aquí que juega en la NBA. Puso el ego a un lado y dijo: “Estoy aquí por ti y el equipo. Estoy listo para lo que sea. Cuando digas mi nombre estaré listo””, contó el estratega boricua.

“Es algo especial para el grupo, el mensaje para todos. Puerto Rico es primero. No se trata de los nombres. Se trata de cómo tenemos que ganar partidos y en la segunda mitad explotó. Es una decisión fácil. Le dimos la oportunidad y lo hizo. Fue su turno. Es parte de ser una familia. No egos, no individualismos. Se trata del equipo y lo que necesitamos para ganar partidos”, resaltó Colón.