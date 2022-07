Sin querer crear distracciones en las filas de los Vaqueros, el dirigente Nelson Colón regresó positivo de las entrevistas que tuvo esta semana en Estados Unidos con equipos de NBA para un futuro puesto técnico en la mejor liga del mundo.

El pasado martes, la representación del mentor de los Vaqueros informó en un comunicado de prensa sobre su viaje al norte para entrevistarse como varios quintetos gracias a unas reuniones coordinadas por su agente Daniel Hazan, de Hazan Sports Managment.

Colón, también dirigente de la Selección Nacional, estuvo ausente en el segundo juego de la serie en Quebradillas, con el equipo a cargo de su asistente Luis Camacho. Bayamón salió con la victoria 86-74.

Luego del abultado triunfo hoy jueves en el Coliseo Rubén Rodríguez para poner la serie de cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) a su favor 3-0, Colón expresó que le fue “súper” en las entrevistas. Hazan mencionó a El Vocero que tuvo conversaciones con los Pacers de Indiana, Magic de Orlando, Rockets de Houston, Pelicans de Nueva Orleans y Raptors de Toronto.

PUBLICIDAD

En los Pelicans juega el armador boricua José Alvarado, a quien dirigió en su debut con el Equipo Nacional en los dos partidos de la tercera ventana clasificatoria al Mundial de FIBA 2023 en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, a principios de mes.

“Estoy bien contento, bendecido por Dios y agradecido con mi agente por abrir unas puertas increíbles. Yo jamás en mi vida pensé que iba a tener una oportunidad como esta”, dijo Colón del tema luego del partido de hoy.

“Lo quiero manejar de esa manera, no emocionarme. Tranquilo. Dejar que las cosas pasen y enfocarme aquí que esto está bien lindo. Tenemos una misión, de ganar el campeonato. Creo que eso ahora es lo más importante. Lo otro va a llegar con el favor del Señor. El equipo me necesita aquí y no pensando en otras cosas”, agregó.

Colón lleva al mando de los Vaqueros desde 2018, con un campeonato en el 2020. Anteriormente, conquistó dos cetros consecutivos en 2014 y 2015 con los Leones de Ponce. A finales de año pasado fue nombrado dirigente del Equipo Nacional en sustitución de Eddie Casiano.

Bayamón puede avanzar a las semifinales del BSN con un triunfo el sábado en el Coliseo Raymond Dalmau.