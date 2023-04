Milwaukee — Los Bucks de Milwaukee ingresaron a los playoffs con el mejor récord de la NBA y creyendo que tenían una gran oportunidad de ganar su segundo título en tres temporadas.

En cambio, terminaron antes de mayo después de sufrir una de las derrotas de playoffs de primera ronda más impresionantes en la historia de la liga.

Los Bucks, cabeza de serie, colapsaron en la recta final por segundo juego consecutivo y cayeron 128-126 en tiempo extra ante Miami el miércoles, perdiendo 4-1 ante el Heat, octavo cabeza de serie.

Cuando se le preguntó después del partido si esta salida anticipada hizo que la temporada fuera un fracaso, el dos veces MVP Giannis Antetokounmpo no estuvo de acuerdo con la pregunta.

“No existe el fracaso en los deportes”, dijo Antetokounmpo. “Hay días buenos, días malos. Algunos días eres capaz de tener éxito. Algunos días no lo eres. Algunos días es tu turno. Algunos días no es tu turno. De eso se trata el deporte. No siempre ganas. Otras personas van a ganar. Y este año, alguien más va a ganar. Simple como eso.”

Los Bucks son solo el sexto sembrado número uno en perder ante un octavo en la primera ronda. Los cinco anteriores ganaron al menos dos juegos en sus derrotas en la serie.

“Hay mucha decepción cuando termina tu temporada, sin importar cómo suceda”, dijo el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer. “Es un sentimiento duro. Es un sentimiento decepcionante. Creo y confío en esos tipos. Todos tenemos que ser mejores”.