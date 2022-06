El Baloncesto Superior Nacional (BSN) declaró no ha lugar durante el fin de semana pasado la protesta de los Capitanes de Arecibo por la participación del refuerzo Thomas Robinson con los Piratas de Quebradillas el pasado 7 de mayo.

La información fue confirmada el lunes por el director de torneo, José Solá.

Robinson fue suspendido previo al encuentro por 15 partidos, más una multa de $3,000, por los hechos ocurridos contra el árbitro Jesed Díaz tras el revés de los Piratas el 5 de mayo contra los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Raymond Dalmau. Según el informe del oficial, Robinson insultó y escupió a Díaz finalizado el encuentro.

Robinson apeló su castigo y, según los Capitanes, la Federación de Baloncesto favoreció el castigo del BSN. El canastero entró como suplente al encuentro contra los Capitanes ganado por los Piratas.

“Durante el fin de semana se recibió la decisión en termino a la protesta que hicimos contra Quebradillas entendiendo que Thomas Robinson participó de maneja ilegítima”, dijo Angel García, gerente general de los Capitanes, a El Nuevo Día.

Aunque no están de acuerdo con la resolución hechas por un oficial examinador, García y los Capitanes respetaron la determinación. Evaluarán si apelarán la resolución con el presidente liguero, Ricardo Dalmau.

“Me reafirmo en lo mismo. Pesa sobre Robinson una determinación del BSN, de un castigo, de que ese castigo lo ratificó la Federación de Baloncesto. Tan pronto nos enteramos de la decisión de la Federación, procedimos hacer lo que era correcto, de protestar juego. La decisión de la Federación se dio durante el partido y tenía que sacarlo (a Robinson). Hicimos las gestiones para que lo sacaran y no nos escucharon, así que protestamos”, agregó García.

La resolución de la protesta no ha sido compartida por el BSN, pero García adelantó que el oficial examinador no vio los méritos del caso porque la protesta “tenía que hacerse antes del partido”.

“No me están diciendo que estuve incorrecto, no me están diciendo que la protesta es una frívola y sin sentido. Eso no dice el documento. Pienso que ellos evaluaron que el equipo de Arecibo tiene razón en sus argumentos más, sin embargo, no cumplieron con el término de hacer la protesta. Como le llaman los abogados a eso: un tecnicismo. Se cayó el caso por un tecnicismo”, indicó García.

La decisión deja los récords de ambos equipos inalterados. Los dos quintetos juegan para 15-10, en batalla por el segundo lugar de la Sección A.

Robinson fue dejado en libertad por los Piratas el 9 de mayo y sustituido por el importado Demertrius Treadwell. Quebradillas tiene planes de traer de vuelta a Robinson una vez cumpla la suspensión. El partido número 15 que se pierde es el próximo viernes.

No obstante, el inciso 6 de la Regla 17 del reglamento de disciplina del BSN establece que un jugador suspendido tiene que cumplir la infracción como jugador activo, omitida en la decisión de Solá sobre el castigo.

Solá tiene en agenda determinar en los próximos días una resolución sobre el caso de Robinson.