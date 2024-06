“No hemos tirado la toalla”: Nelson Colón reacciona a los cambios en Bayamón y no descarta la llegada de DeMarcus Cousins para el fin de temporada

Nelson Colón no contaba con una mala temporada en su séptimo año como dirigente de los Vaqueros de Bayamón.

Mientras las derrotas se acumulaban en la tabla de posiciones, provocando el hundimiento de la escuadra en la Sección B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) , al técnico y la gerencia no les tembló el pulso en desmantelar un equipo que produjo dos campeonatos en cuatro finales entre 2020 y 2023.

“No es que tiramos la toalla. No es que Bayamón no se quitó. Hacer cambios en Puerto Rico es complicado. Somos pocos equipos. En el momento que llegaron, aprovechamos traer jugadores diferentes, un ambiente diferente. Un talento con proyección para ir encaminarnos a lo que queremos hacer. Ser sinceros: las cosas no salieron bien este año. Más bajas que altas. Creo que lo que hemos hecho ha sido poniendo el equipo primero”, agregó.