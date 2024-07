“No teníamos como visión quedar eliminados”: los Cangrejeros buscan respuestas ante un decepcionante fin de temporada en el BSN

“ Veía al equipo llegando hasta lo último. Un equipo con mucho potencial. Walter, Angelito, Sullinger, (Will) Barton, Emmy (Andújar), este servidor. Nosotros no teníamos esta visión de quedarnos fuera de playoffs. Pero, es parte ...”, expresó Matías con frustración.

“No teníamos como visión quedar eliminados hoy (el viernes). Ves a este equipo y tienes a Walter en un lado, a Emmy y Sullinger de frente. No era real. No podemos creer lo que está pasando en este momento, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios y seguir hacia adelante”, recalcó Matías.

“ Fue desafortunado no tener al grupo completo como uno quisiera idealmente, pero así es el baloncesto. No fue el único equipo con la misma situación. Nos afectó. Walter se lastimó y mostró agallas para jugar el viernes. Tiene un dedo bien lesionado. Se pinchó con una puerta”, compartió Brad Greenberg, dirigente de los Cangrejeros.

“Tengo un contrato. Me encantaría (volver). Pero no pienso en el año entrante ahora mismo. Solo pienso en lo que pudimos hacer mejor este año. Tenemos muchos muchachos buenos en el camerino. Afortunado de dirigirlos. Fue un año retante para mí. Me tuve que ir del equipo dos semanas para operarme. Me cortaron parte del intestino y otras cosas más. Una masa cancerosa. Pero todo se resolvió y me siento saludable. Me gustaría hacer progreso con el equipo y lograr metas más altas que fallamos este año”, declaró.