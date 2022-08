San Germán.- La llamada de emergencia fue inusual.

Aceptar venir a Puerto Rico por primera vez y debutar en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en la serie final con un equipo que arrastra una sequía de campeonatos de 25 años.

Ese fue el pedido del dirigente y gerente general de los Atléticos, Eddie Casiano, que el escolta Norris Cole aceptó, reportándose para sustituir al estelar armador Nate Mason Jr., lesionado de un tobillo durante las semifinales contra los Capitanes de Arecibo.

Y abajo en la serie de campeonato 3-2, Cole- dos veces campeón de la NBA con el Heat de Miami- ha cumplido con mantener a San Germán en la competencia frente a la profunda escuadra de los Vaqueros de Bayamón.

En cinco juegos, Cole promedia 15.0 puntos por cotejo, segundo mejor promedio de la final detrás del delantero importado Rondae Hollis-Jefferson (19.0). Es un desempeño que Casiano aprueba ante la misión de conquistar el cetro.

“Está bien difícil llegar por primera vez en la liga, jugar en una final, en un ambiente como el que estamos viviendo ante un gran equipo. Jugando de frente a Ángel Rodríguez, uno de los mejores armadores de la liga de los nativos. Hay que quitarse el sombrero. El tipo compite”, expresó Casiano sobre Cole.

De 33 años, fue selección de primera ronda de la NBA por el Heat en 2011. Como novato, se coronó junto al supertrío de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh, repitiendo en 2013. Sin duda, una gran escuela para Cole junto a los mejores jugadores del draft de 2003.

Desde 2017, Cole ha jugado en el extranjero y agregó títulos de la liga de Israel en 2018, más otro de la liga Pro A de Francia el año pasado. Espera agregar más cetros a su colección con uno del BSN junto a los Atléticos.

“Se ha sentido bien. Mis compañeros lo han hecho bien para que las cosas sean más fáciles para mí y ajustarme. Una cosa que sé hacer es jugar baloncesto. Sin importar dónde sea, sé las cosas que tengo que hacer. No trato de hacer cosas que no sé. Aquí confían en lo que pueda hacer y, mayormente, funcionan para el equipo”, dijo Cole a El Nuevo Día.

Cole se encontraba entrenando todo el verano en Miami cuando San Germán lo llamó. Como se trataba de conseguir cuatro victorias para un campeonato, fue difícil rechazar la oferta de los Atléticos.

“Me gusta jugar por campeonatos. He jugado muchos partidos de campeonatos. Estaba en forma y listo. Sabía de los jugadores que estaban en el equipo. Sabía que Eddie es un buen coach y experimentado. ¿Por qué no? Estoy contento de estar aquí y agradecido por la fanaticada. Son grandiosos. Tienen una de las canchas más ruidosas y he estado en muchas. Sin duda, es una de las mejores del mundo”, expresó.

Cole jugó el quinto juego con una máscara transparente debido a un golpe recibido en la victoria del cuarto desafío en San Germán. Solo aportó nueve puntos al confrontar problemas de faltas personales desde el primer parcial.