“Nunca dije que me retiré”: Hassan Whiteside de vuelta al BSN con los Cangrejeros

Hassan Whiteside reapareció el viernes en un tabloncillo de Puerto Rico y aseguró que no estaba retirado del baloncesto.

En febrero de 2024, los Piratas comunicaron que el canastero les había informado que contemplaba acogerse al retiro, razón para no retornar con los corsarios. La noticia fue reportada por medios estadounidenses.

“ Personalmente, nunca anuncié mi retiro. Quebradillas se basó en eso. Solo dije que no regresaba a Quebradillas . Ellos dijeron que me retiré. Bleacher Report (portal de deportes) lo reportó y se regó como pólvora. Nunca escribí una carta hablando sobre mi retiro ”, aseguró el estadounidense en conferencia de prensa, luego de anotar 27 puntos con 12 rebotes en el triunfo 101-91 contra los Atléticos de San Germán.

“Pienso que fue el partido más duro para mí (del viernes). Mi cuerpo estaba muy cansado. No había jugado baloncesto organizado en casi dos años. Solo he jugado baloncesto “pick-up“ contra Brandon Knight, Michael Beasley”, dijo en referencia a exjugadores de la NBA.

“ No podía mover mi brazo por un par de meses debido a la operación. Pero, volveré a mi estado usual de jugar. La hinchazón se irá en cada partido. Es solo mejorar de aquí en adelante ”, señaló.

“Una vez me enteré que (Santurce) tenía mis derechos, definitivamente me intrigó más (volver) porque todo lo que he escuchado son cosas buenas de esta organización”, sostuvo.