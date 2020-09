El dirigente español del club Fuerza Regia de la Liga Sisnova LNBP de México, Francisco “Paco” Olmos, no contará con los jugadores puertorriqueños David Huertas, Javier Mojica y Carlos Rivera cuando inicie la nueva temporada este próximo viernes.

La ausencia del trío boricua se debe, según Olmos, a la tardanza de las cartas cartas de transferencia de sus respectivos equipos en Puerto Rico debido a que el Baloncesto Superior Nacional (BSN) no había decidido durante el verano si reanudaría la temporada 2020, en pausa por la pandemia del coronavirus. Entre junio y julio, Fuerza Regia de Monterrey –finalista de la campaña pasada– confeccionó su plantilla y tuvo que por obligación hacer planes sin el trío, uno considerado el fundamento del equipo en los pasados años.

“Este año los boricuas no han podido venir. Como el BSN no había decidido y los jugadores eran de los clubes puertorriqueños, hablé con ellos, pero estaba que no había tal y aquí había que hacer los equipos para comenzar”, dijo Olmos a El Nuevo Día.

Huertas pertenece a los Capitanes de Arecibo, Mojica a los Vaqueros de Bayamón y Rivera a los Leones de Ponce en el BSN, organismo que detuvo su torneo el pasado 13 de marzo ante la Orden Ejecutiva del gobierno de paralizar la actividad deportiva profesional, mandato que sigue vigente. El pasado 15 de agosto, la Junta de Directores, junto al presidente del organismo Ricardo Dalmau, decidieron poner en marcha un plan para formar una “burbuja” en un hotel en Fajardo y retomar la competencia en tres meses.

Para que la decisión sea oficial, el BSN necesita un decreto de créditos contributivos del Departamento de Desarrollo y Comercio, más las aprobaciones del Salud y el Recreación y Deportes. El costo de operaciones de la “burbuja”, según supo este diario, ronda en los $3.5 millones.

“Parece que no tenían permiso para jugar en el exterior para los meses de junio y julio, que es cuando fui haciendo el equipo; los boricuas no estaban en el mercado. Hablé con David y Javier y por las circunstancias, ahora sí podrían moverse, pero en el trabajo de verano hemos confeccionado la plantilla. De inicio no cuento con ellos porque todos los equipos cerraron sus plantillas. Este año no hubo mucho movimiento de boricuas que era algo muy normal”, agregó Olmos.

Así las cosas, en México –que no adoptó un formato de burbuja para jugar solo estarán activos los puertorriqueños Derek Reese y Georgie Pacheco en las Panteras de Aguascalientes, Gilberto Clavell en los Plateros de Fresnillo e Isaac Sosa en los Astros de Jalisco.

Todo en orden en México

Olmos se encuentra acuartelado con la plantilla en Santiago, parte de la ciudad de Monterrey y municipalidad del estado de Nuevo León. Según la Universidad de Johns Hopkins, México ocupa el tercer lugar en muertes por COVID-19, detrás de Brasil y Estados Unidos, y séptimo en contagios a nivel global.

Aunque el temor existe, el dirigente se siente seguro donde Fuerza Regia ubicó la preparación de pretemporada, con cancha y gimnasio exclusivo para el quinteto.

“Nosotros estamos en una zona bastante segura”, destacó el exdirigente de la Selección Nacional puertorriqueña.

“México es tan grande y es por zonas. En Nuevo León no es de las zonas más afectadas. Donde estoy en la montaña aún menos. Ha pegado fuerte en Baja California y Mexicali en situaciones fronterizas, y en Ciudad de México por la aglomeración de gente. Aquí tenemos máxima protección. Nos hacemos análisis cada diez días. Tenemos mucho protocolo y control. El virus está en la calle, pero intentan correr el mínimo riesgo posible y con todo lo que dice que hay que hacer en una zona aisladas”, indicó.

La liga mexicana se jugará hasta principios de diciembre.