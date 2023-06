Desde que comenzó a jugar baloncesto contra su hermano y otros niños hace ya casi tres décadas en el Colegio San Rafael, de Quebradillas, Pamela Rosado veía lejana la posibilidad de convertirse en una de las atletas más laureadas en la historia del deporte puertorriqueño.

Al ser hija de un maestro de profesión, Rosado siempre intentó liderar con ejemplo, virtud que la llevó a naturalmente asumir el rol de capitana en casi todos los equipos a los cuales perteneció.

Ahora –a sus 37 años– y próxima a disputar sus cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Rosado se alista para su “último baile” con la Selección Nacional.

“Ya esta etapa está a punto de culminar”, dijo Rosado a El Nuevo Día previo a un entrenamiento de la Preselección Nacional en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, de Guaynabo.

“No lo he pensado mucho. No quiero, porque me da sentimiento. Pero sí, es hora de que ya Pamela salga del Equipo Nacional y se le de oportunidades a otras chicas que están subiendo. Quiero cumplir este ciclo si clasificamos a las Olimpiadas, pero si no, este año debería ser el final”, agregó.

Rosado y el conjunto boricua tendrán un cargado 2023, en donde primero buscarán agenciarse de una medalla centroamericana en San Salvador, del 24 al 28 de este mes.

Luego, a principios de julio, disputarán la AmeriCup, y en octubre los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile.

“Este grupo ha aceptado su rol. Nadie se cree mejor que nadie. Hace lo que nuestro coach (Jerry Batista) les pide. Eso lo que nos caracteriza”, sostuvo Rosado, quien también asiste la Selección Sub-16 femenina de Puerto Rico, y se encamina a ser la dirigente en propiedad de la Sub-17 de dicha rama.

La armadora, que juega para las Montañeras de Morovis, aseguró que, independientemente lo que haga con la Selección, seguiría militando en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) “de dos a tres años más”.

“Es la meta. Luego me gustaría dirigir en el BSNF y por qué no, pertenecer a un staff del Baloncesto Superior Nacional (BSN)”.

Rosado podría seguir los pasos de su excompañera de equipo, Carla Cortijo, quien fue nombrada nueva entrenadora de las Cangrejeras de Santurce en el BSNF.

Cortijo, además, forma parte del cuerpo técnico del equipo masculino de Santurce. Igualmente, Tayra Meléndez pertenece al staff de los Gigantes de Carolina en el BSN.

“Pamela ha sido, con el respeto de las demás mujeres que se han puesto el uniforme de Puerto Rico, la jugadora de más impacto. La que ha estado en los éxitos más grandes”, destacó el dirigente de la Selección Nacional, Jerry Batista.

“Su aportación al programa es invaluable e incalculable. Siempre ha dicho que sí a Puerto Rico. Ha hecho, igualmente, mejor a las demás jugadoras. El país está en deuda con ella. Ha dedicado su alma a representar al país, transmitiendo sus conocimientos a las futuras generaciones. Es una gran jugadora, pero también excelente persona. Ha sido una bendición contar con ella. Será una tremenda dirigente”, sentenció Batista.

Rosado, además, ha representado a Puerto Rico en el Mundial, Juegos Olímpicos, Panamericanos y Centrobasket femenino.

Para que Puerto Rico clasifique a París 2024, primero tendría que formar parte de los cuatro mejores equipos de la AmeriCup.

Dichos conjuntos saldrían a un Pre-Clasificatorio en noviembre, en un lugar por determinar. De ahí se pasaría a un Clasificatorio en febrero de 2024, que definiría boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024.