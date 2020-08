Llamar sorpresa a la victoria de los Trail Blazers de Portland sobre los Lakers de Los Ángeles en el primer partido su serie de primera ronda en la Conferencia del Oeste, el pasado martes, sería subestimar a un quinteto que llegó a la final de la conferencia en la pasada temporada y que comenzó la campaña 2019-20 con notables bajas en su elenco.

Los Lakers, por primera vez en la postemporada desde el 2013, enfrentan a un rival que tiene la estrella más encendida en cancha en estos momentos a pesar de ser el octavo sembrado en la conferencia.

Damilian Lillard anotó 34 puntos en el triunfo 100-93 contra LeBron James y los Lakers para poner en marcha la postemporada en “la burbuja” de Orlando. Es la primera vez desde 2003 que el líder del Oeste pierde el primer partido de playoffs ante el último sembrado. En aquel año, los Spurs de San Antonio cayeron frente a los Suns de Phoenix. Tim Duncan y compañía se recuperaron hasta ganar la serie final de la NBA.

El jueves, se jugará el segundo partido. ¿Podrán hacer lo mismo los Lakers este año?

“Se deben recuperar”, reaccionó Tony Ruiz, dirigente boricua, a El Nuevo Día.

“Sería injusto decirte que un equipo con uno de los mejores récords de la liga no se recupere. ¿Cómo van a detener el momento de Portland? Esa es la gran pregunta. Portland está viviendo un momento espectacular. No vamos a decir que fue un chivo (suerte) ese primer juego. Están jugando buen baloncesto”, agregó.

Ruiz recordó que los Trail Blazers estaban prácticamente eliminados antes la paralización de la temporada en marzo debido al COVID-19. Cuatro meses después, Portland entró “la burbuja” junto a cuatro equipos que estaban debajo del octavo puesto ocupado por Memphis con la oportunidad de colarse en los playoffs. Con un Lillard —quien un principió dudó participar en las instalaciones deportivas de Walt Disney World— en el mejor momento de su carrera, el quinteto logró marca de 6-2 y desbancó a Memphis, a quien venció en la serie “play-in” para oficializar su entrada a la postemporada.

“Lo de Damian es algo espectacular. La confianza que ha cogido y el reto que tiene ante sí, fue uno de los jugadores que no creía en la burbuja, pero todo el equipo lo apoyó y cambió de parecer. Se ha hecho el líder y ha tirado un macramé. Tiene su confianza en un 200 por ciento. Cuando ves a un tipo que mete un canasto de media cancha, no es la primera vez que lo hace. Tiene que practicar ese tipo porque lo están doblando. Cuando está en ese flow, es difícil de detenerlo”, declaró Ruiz.

El regreso del centro Jusuf Nurkic, quien el martes anotó 16 puntos con 15 rebotes, y el resurgir del veterano Carmelo Anthony en momentos de presión, son puntos a favor de Portland para aumentar la posibilidad de dar el golpe contra los Lakers. También, Lillard tiene como complemento perfecto a CJ McCollum, quien el martes totalizó con 21 puntos.

L.A. necesita más voces

El exdirigente de la Selección Nacional y analista de ESPN, Carlos Morales, también entiende que Los Ángeles puede rebotar en la serie, pero la responsabilidad ofensiva no puede recaer solamente en James y en el centro Anthony Davis.

El martes, James terminó con un triple-doble de 23 puntos, 17 rebotes y 16 asistencias, mientras que Davis culminó con 28 tantos y 11 rebotes. Kyle Kuzma y Danny Green solo acumularon 14 y 10 tantos respectivamente. Kentavious Caldwell-Pope y Dion Waiters se combinaron para un solo punto.

“Para que puedan ganar esta serie, no pueden depender solo de Davis y James. Jugaron a un nivel bien alto, pero no apareció una tercera figura. Kuzma con todo y sus 14 puntos jugó muy mal. Tienen que aparecer otros jugadores para disminuir la carga de las dos estrellas. Tienen que meter el triple porque la defensa de Portland se va a meter en la pintura y tienen estatura para negar la penetración. Por otro lado, ellos se mantuvieron anotando en puntos de transición y rebotes ofensivos, que son las asignaturas pendientes de Portland”, analizó Morales.

En el primer juego, los Lakers ganaron la batalla de los rebotes ofensivos 17-5 y anotaron 15 puntos en “fast breaks”. Sin embargo, atinaron solo cinco triples en 32 intentos para un pobre 15.6 por ciento. Kuzma tuvo una tripleta en cinco intentos y Green, atinó dos en ocho oportunidades.

“Es preocupante. Cuando tenían a Davis, que es uno de los mejores cinco jugadores de la NBA, en cancha los Lakers jugaron para menos (-20). Es un jugador estrella que está aportando, pero no está ayudando al equipo. En el primer juego no “clickearon”. No están metiendo el tiro largo y ese ha sido el problema en la burbuja. Las cosas pequeñas no la pudieron ejecutar. Hay que ver cómo ese ánimo va a cambiar para el segundo juego. Tiene que aparecer esa tercera voz porque Portland apuesta a su ofensiva todo el tiempo. Tienen que contrarrestarla”, indicó Ruiz.

Portland tendrá que eliminar a los Lakers sin los servicios del Zach Collins, fuera de la serie por una lesión en el tobillo. Los Lakers, por su parte, deben tener pronto en la serie a Rajon Rondo.