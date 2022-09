Ante el reconocimiento de una deslucida victoria sobre Islas Vírgenes estadounidenses para avanzar a los cuartos final de la AmeriCup, Puerto Rico asume el reto en la tarde, de este jueves, de enfrentar a Estados Unidos por el pase a las semifinales del torneo continental de FIBA que se juega en Recife, Brasil.

El partido será a las 12:30 p.m. y será transmitido por Wapa Deportes. El ganador del encuentro se verá el sábado contra el vencedor entre Venezuela y Argentina.

La Selección Nacional aguantó el martes un empuje en el último parcial de Islas Vírgenes para salir airoso 76-73, luego de dominar el desafío hasta por 21 unidades. La victoria colocó la marca de los boricuas en 2-1, segundos en el Grupo B, llave liderada por los argentinos 3-0.

Estados Unidos, por su parte, culminó como líder del Grupo C al jugar para 2-1.

Puerto Rico tuvo libre el miércoles, día dedicado a practicar y a realizar los ajustes para el compromiso de vida o muerte ante el campeón defensor de la pasada edición (2017).

“Es un juego duro para nosotros. Un equipo de Estados Unidos que es diferente al de las ventanas. Sigue siendo un equipo talentoso, atlético e híbrido. Estamos conscientes de eso. Hemos estudiado bastante de cara a un juego que es sumamente importante luego de lo que pasó ayer (el martes)”, dijo Colón a El Nuevo Día vía telefónica antes de comenzar una sesión de entrenamiento.

“La victoria de ayer no fue de la manera que teníamos nuestro plan. Somos los responsables de estar aquí y tenemos que asumir eso. Nosotros nos pusimos en esta posición y nosotros ahora tenemos que responder. Vamos con la mentalidad de ser agresivos, de atacar temprano, de jugar una defensa sólida como lo hemos hecho en el torneo. Ser consistentes y cuidadosos en nuestro ataque ofensivo”, agregó.

Los estadounidenses vienen de dar dos palizas a Panamá (88-58) y a Venezuela (101-49) luego de anotar 67 puntos en la derrota contra México en el choque inaugural. Los puertorriqueños comenzaron la competencia venciendo a los dominicanos 88-82 para luego caer 99-86 frente a los argentinos.

La ofensiva de los norteamericanos es liderada por el armador Norris Cole, canastero que Colón conoce muy bien al enfrentarlo en las finales del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Cole reforzó a los Atléticos de San Germán contra los Vaqueros de Bayamón, dirigidos por Colón.

Además de Cole, Craig Sword y Jeremy Pargo lideran la ofensiva del quinteto dirigido por Alexander Young Jensen.

“Es un equipo diferente. No hablamos del talento porque sabemos que son talentosos. Pero, sus nombres grandes que tenían en las ventanas, no lo tienen. Pero, han encontrado la manera de engranar, jugando consistentemente. Perdieron el primer partido y luego lo que han tenido son juegos cómodos. Responsablemente, tenemos que darlo todo mañana (hoy). Tratar de cuidar el balón y no perderlo tanto”, indicó Colón.

En tres juegos, Puerto Rico, que se presentó a Brasil con el mismo personal de la pasada cuarta ventana mundialista, promedia 13.7 errores, al igual que Estados Unidos. Los boricuas están líderes en el torneo en bloqueos con 4.0, gracias al centro George Conditt IV, y segundos en robos de balón.

“Queremos llevar el mensaje de jugar consistente. Hemos jugado bien por lapsos. No por 40 minutos. En un baloncesto como este y como el juego que pasamos ayer (martes) y al que vamos, es determinante tener esa mentalidad”, enfatizó Colón.

Tremont Waters es el líder anotador de la Selección con 14.3 puntos por cotejo. Ysmael Romero lo sigue con 12.3 y 9.0 rebotes, junto a Conditt IV con medias de 11.7 tantos y 7.0 rebotes.

La última vez que Puerto Rico derrotó a Estados Unidos en el AmeriCup, antes conocido como el Torneo de las Américas, fue en 2005 con resultado de 88-83. En 2007, la última vez que se cruzaron en el certamen, Estados Unidos ganó dos partidos 117-78 y 135-91.

Puerto Rico arribó a los cuartos de final como sexto sembrado, asegurando técnicamente el boleto para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Las primeras siete posiciones tienen el pase a la justa continental del año que viene.