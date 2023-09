Nota del editor: oprime aquí para visitar el sitio especial con toda nuestra cobertura desde Manila, Filipinas, de la Copa del Mundo de Baloncesto 2023.

Manila, Filipinas - Fue un clásico caribeño al otro lado del mundo que no defraudó.

John Holland anotó el triple para quebrar un empate faltando 35 segundos y Puerto Rico sobrevivió un monstruoso juego de 39 puntos del centro Karl-Anthony Towns para ganar el viernes 102-97 sobre República Dominicana en el inicio de la segunda ronda de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 en el Coliseo Smart Araneta.

La victoria boricua, junto a la de Italia frente a Serbia, provocó un cuádruple empate en el Grupo I, todos con marca de 3-1.

El pase a los cuartos de final en este grupo se decidirá el domingo. Los ganadores avanzarán a la siguiente fase del torneo.

Puerto Rico chocará contra Italia a las 4:00 a.m. (hora de la isla) y Dominicana ante Serbia a las 8:00 a.m.

Los boricuas intentarán colarse entre los mejores ocho por primera vez en un Mundial desde 2002 en Indianápolis.

Tremont Waters fue el mejor por los boricuas con 37 puntos, 11 asistencias y siete rebotes.

George Conditt IV también tuvo un juego grande con 18 puntos, siete rebotes y dos bloqueos, incluyendo uno importante en la parte final.

Waters fue el responsable de empatar la pizarra 95-95 con 58 segundos, cuando desafió a Towns en una jugada de penetración. En la siguiente jugada, George Conditt IV le dio un bloqueo a Víctor Liz para luego Holland encestar el triple de la ventaja.

Dominicana pidió tiempo y Towns volvió a lanzar detrás del arco, fallando para Puerto Rico recuperar el rebote. Waters recibió falta y congeló su sangre para conseguir dos tiros en la línea de los suspiros (100-95).

“Todo comenzó con Tremont confiando en mí, pasándome la bola. Siempre voy a tener confianza en lo que hago. Puedo meter esos canastos. Estuve feliz de que se metió y ganamos. Pero, sabes, nos queda otro partido. Gran victoria pero nos queda trabajo”, comentó Holland luego del triunfo.

Dominicana llegó al juego con el ánimo por las nubes luego de dominar el Grupo A con marca de 3-0.

Puerto Rico, con más urgencia de una victoria que los dominicanos, presentó una efectiva defensa en el primer parcial que contuvo la ofensiva de Towns.

Isaiah Piñeiro donquea el balón ante la defensa de Karl-Anthony Towns. (Ramón “Tonito” Zayas)

Conditt IV hizo un trabajo certero en defenderlo en la pintura, haciéndolo fallar en un par de ocasiones. El centro dominicano fue relegado a la banca luego de una falta técnica por cuestionar a uno de los oficiales.

Puerto Rico se alejó hasta por nueve tantos en el periodo y, con ocho tantos de Waters, ganó 17-12 los primeros 10 minutos del partido.

Los boricuas se despegaron hasta por 16 puntos (37-21) con güira de Chris Ortiz faltando 4:31 minutos de la primera mitad.

Pero en menos de cinco minutos, la delantera de doble figura del quinteto patrio desapareció con un avance de 11-0 de los quisqueyanos para acercarse 43-40.

Un triple de Andrés Feliz a segundos de sonar la chicharra empató las hostilidades a 45-45.

Puerto Rico totalizó nueve errores en la primera parte con República Dominicana sacándole 15 unidades a las pifias.

Towns impuso su poderío en el comienzo de la segunda parte, llevándose por el medio a Conditt IV e Ysmael Romero en jugadas de penetración.

Fanáticos puertorriqueños en las gradas durante el partido ante Dominicana. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un 6-0 para ganar 51-45 obligó al dirigente boricua Nelson Colón a pedir tiempo. Towns continuó imparable y con 19 unidades en el tercer periodo despegó 72-61 a los quisqueyanos.

“Entender que lo íbamos a parar no era real. Es un superjugador de otros niveles. Tratamos de que hiciera tiros forzados. Tratamos de que tuviera que hacer muchas cosas. Pero, nos mantuvimos con Feliz, Montero y Liz, no dándole oportunidades a que tuvieran grandes juegos y tratar de que no nos ganara solo él. Lo hicimos bien”, indicó Colón.

Waters le dio vida a Puerto Rico antes de acabar el tercer cuarto con tripletas consecutivas, la segunda casi de media cancha al expirar el tiempo para reducir la desventaja a 74-69.

El base estelar continuó caliente y abrió el último parcial con otro bombazo para pegar a Puerto Rico 74-72.

Abajo 84-76, Puerto Rico tomó un segundo respiro y construyó un avance de 10-0, coronado con un triple de Jordan Howard para los boricuas retomar la delantera 86-84. Y luego hubo intercambios de canastos de ambos equipos hasta que Waters empató el partido y Holland le dio la ventaja definitiva a los boricuas con el enorme triple.

“Increíble. Me quito el sombrero ante este grupo”, dijo un emocionado Colón en la zona mixta.

“Mucho corazón. Nos vimos atrás. La cosa se puso un poquito fea pero no nos quitamos. Nos reagrupamos. Confiamos unos a los otros. Cambiamos la energía a positiva y encontramos la manera”, agregó.

Dominicana no contó con el integrante de los Warriors de Golden State Lester Quiñones al cometer su quinta falta faltando poco menos de cinco minutos en el último parcial.

Feliz finalizó con 22 puntos y Quiñones con 13.

En conferencia de prensa, el dirigente Néstor “Che” García tomó responsabilidad de la derrota.

“Lo perdí yo. Uno en la línea, el juego te va hablando. Va para un lado y para otro. Puerto Rico dominó la primera mitad y estuvimos ahí. Creo que fue un precio barato que sacamos. Y después nosotros dominamos gran parte y ellos siguieron”, declaró García.

“Aquí hay algo que entender. Yo vengo del sur (de Argentina), de otro lado. Lograr lo que logran hoy en día a nivel mundial dos islitas pequeñas comparadas contra el resto del mundo como Puerto Rico y Dominicana es maravilloso. Es así como veo este deporte. Los mordemos a todos con tal de ganar”, reflexionó García.

