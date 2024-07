Puerto Rico no podrá descuidarse ante Sudán del Sur en su debut en el baloncesto masculino en París 2024

La escuadra masculina puertorriqueña, número 16 del mundo, se tirará al tabloncillo este domingo a las 5:00 a.m., hora en la isla, para enfrentar a los sudaneses , quienes ni siquiera tenían una nación a la que representar cuando el 28 de agosto de 2004, exactamente hace 19 años con 11 meses, Puerto Rico cayó 85-75 ante Grecia en su último partido en dicho escenario.

Carlos Arroyo , con solo 24 años y como armador del combinado patrio, cargó a los boricuas en ese partido. Ahora, a sus 44 años y como gerente general del Equipo Nacional, intentará que sus muchachos eviten ser los sorprendidos por un conjunto de ese país del continente africano, que antes de 2011 no existía como nación, y que desde su entrada al básquet internacional, lo ha hecho de manera contundente abriendo los ojos de la comunidad deportiva del globo.

Una victoria es necesaria para mantener vivas las opciones de adelantar de ronda en el Grupo C, donde también figuran Estados Unidos y Serbia, primer y cuarto clasificados del mundo, respectivamente.

“Nosotros hemos tenido cuatro juegos de práctica, de los cuales no hemos ganado ninguno, y me imagino que hemos hecho la asignación con las correcciones en el momento”.

Ruiz, un veterano técnico con experiencia en la liga local del BSN y en otros circuitos en el extranjero, sabe que perder los juegos de fogueo no es razón de alarma.

“ A mí lo que me preocupa mucho es que veo un equipo totalmente diferente al que vi en Puerto Rico. Lo veo con lapsos defensivos. Acá (en el Repechaje Olímpico) la defensa estuvo bien presente, permitiendo nada más que 67 puntos (promedio). Allá (en los fogueos) dos equipos nos anotaron sobre 100 puntos . Es verdad que son juegos de práctica, pero son también juegos que sirven de barómetro”, advirtió Ruiz.

Ruiz mostró suma cautela con Sudán del Sur no solo por el nivel de juego que han exhibido tanto en el pasado Mundial como en el reciente fogueo contra Estados Unidos, conformado por estrellas de la NBA como LeBron James, Stephen Curry, Jayson Tatum y compañía, sino también por su tipo de juego, que suele complicar el panorama a sus rivales.

Defensa, rebotes y el juego de la carrera

Por esa razón, Ruiz entiende que Puerto Rico no solo debe partir de su defensa, sino que en lo relacionado a la ofensiva, debe apostar a su juego de la carrera. Sin embargo, reconoce que a diferencia de los conjuntos europeos, los sudaneses también son un equipo rápido que gusta correr.

“Lo que pasa es que ese es nuestro juego”, dijo sobre el estilo de la carrera, al que no se debe renunciar. “Esa es nuestra marca. Hay que enfatizar en la defensa, y en los rebotes, porque ellos son más altos que nosotros. No podemos jugar el juego de rachas. Tal vez, ellos juegan un juego en el que sacan ventaja y no la protegen. Y entonces, ahí es que nuestra experiencia y nuestro millaje nos debe servir para tener control”.