SAN FRANCISCO.- Stephen Curry pensó que tenía un plan perfecto, hasta que fracasó.

El actual ‘MVP’ de las Finales de la NBA pidió un tiempo muerto que los campeones defensores no tenían, y casi le costó a Golden State un juego crucial de playoffs.

Los Warriors, de todos modos, aguantaron para vencer a los Kings de Sacramento.

“No voy a mentir, pensé que era la jugada más inteligente del mundo”, dijo Curry después de una victoria de 126-125, que igualó la serie de primera ronda al mejor de siete con Sacramento a 2-2.

“Cuando agarré la bola y me di la vuelta y vi la trampa defensiva, me di cuenta de que no tenía salida”, recordó Curry. “Miré hacia el banco y todos estaban sacudiendo la cabeza, por lo que fue una situación desafortunada en ese sentido”.

El entrenador Steve Kerr asumió la responsabilidad por el tiempo muerto desacertado.

“Tengo que recordarle a los muchachos que se nos acabaron los tiempos muertos y no dije eso, por lo que Steph no estaba al tanto. Eso es culpa mía por no dejar eso claro”, dijo Kerr.

Curry, quien anotó 32 puntos, pidió el tiempo muerto con 42.4 segundos por jugar y Malik Monk convirtió el tiro libre técnico para acercar a Sacramento 126-122. Luego, De’Aaron Fox anotó un triple con 28.7 segundos restantes. Harrison Barnes falló un triple sobre la bocina que habría ganado el juego para los Kings.

“Afortunadamente salimos con la victoria, pero una buena lección de aprendizaje sobre la importancia de todos esos detalles”, dijo Curry.