Quieren dar otro “palo”: Puerto Rico afina su estrategia para buscar meterse entre los mejores cuatro del mundo en el baloncesto Sub-17

Quiñones se sobrepuso a las lesiones

“Básicamente nos hemos preparado sin él porque no sabíamos cuál iba a ser la salud que iba a tener, pero ayer (miércoles), en conjunto con los demás jugadores, seguimos el plan de trabajo que se practicó y que se decidió hacer contra Francia, que era el segundo equipo del mundo en el ‘power ranking’. Así que ganarle a Francia no está fácil. Todos los que están aquí nos han felicitado porque saben la calidad de juego que tuvimos nosotros y lo que pudimos lograr en el día de ayer”, dijo Santiago.

“El caso de Felipe es que estuvo lesionado. No creo que hayan sido ajustes de los equipos, es que simplemente no estaba al 100 por ciento y todavía no lo está. A lo mejor no lo va a estar hasta que descanse. Pero ante la necesidad que tenemos, él es un guerrero, se va a vestir (ponerse el uniforme) como quiera y ayer lo demostró. Esos primeros tres juegos de él fueron básicamente monitoreando los minutos de él, que cogiera cancha, que viera la bola entrar al canasto por lo menos, ya que no pudo jugar con nosotros los fogueos porque estaba lesionado”.