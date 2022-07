San Germán - El dirigente de los Capitanes de Arecibo, Rafael “Pachy” Cruz, repudió el sábado las expresiones del técnico de los Atléticos de San Germán, Eddie Casiano, quien responsabilizó al escolta Víctor Liz de lesionar al armador refuerzo Nate Mason Jr. durante el tercer juego del jueves de la candente semifinal del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre ambos equipos.

En la victoria del pasado jueves como visitantes en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina, Mason, Jr. tropezó con el pie de Liz, quien se pegó al armador para intentar evitar un canasto acertado de tres puntos. En la jugada, el norteamericano se lastimó el tobillo izquierdo y el sábado quedó fuera de la victoria, 83-67, de los Atléticos.

Antes de colocarse 3-1 contra los Capitanes, Casiano señaló a Liz como el causante de la baja de Mason, Jr., sustituido por el delantero Will Daniels en el juego. El dominicano recibió una falta antideportiva por la jugada.

Las declaraciones de Casiano a El Nuevo Día levantaron la furia de los aficionados atléticos, que abuchearon e insultaron a Liz cuando salió a calentar al tabloncillo del coliseo Arquelio Torres. Los ánimos caldeados contra Liz continuaron durante todo el desafío de anoche.

“No soy participe de eso. Creo que nosotros, como entrenadores, tenemos que ver más allá. Nosotros usar esta plataforma porque muchas personas nos siguen, nos oyen, nos apoyan, nos critican. Pero es una plataforma para fomentar respeto. Lo que tú dices tiene mucho peso”, resaltó Cruz luego del revés.

“Hacer acusaciones, es su opinión, pero entiendo que no es la manera. Creo que son acusaciones que puedes poner en riesgo... estamos viviendo unos momentos bien difíciles, que la violencia se ve a flor de piel. Básicamente, se incitó eso: violencia. En el caso de Víctor, él viene con su familia, con su hijo y tú no puedes controlar lo que el fanático siente. Apoyan a su equipo incondicionalmente. Escuchan unas acusaciones de un dirigente que no sabes si alguien pueda hacer algún tipo de daño. Es muy irresponsable fomentar esto. Estás fomentando odio. Nadie conoce las batallas, si fue una situación de juego, accidental. Solo él”, agregó.

La reacción masiva en contra de Liz afectó a los Capitanes y a Cruz, quien fue expulsado del encuentro en el tercer parcial luego de discutir con los árbitros una jugada en la que se vio involucrado el pívot mexicano Gustavo Ayón. Tras el revés, el también exjugador de los Capitanes pidió disculpas a sus pupilos y a su familia por el comportamiento inaceptable de su parte.

Al llegar a la cancha de San Germán el sábado, Cruz indicó que no hubo una comunicación directa con Liz para conocer su sentir de la situación.

Liz sí tomó las redes sociales para expresar, “Yo te perdono por tu comentario hacia mi persona (Casiano). Espero que también Dios lo haga”.

“No lo hablamos de esa manera, pero cualquier persona se siente incómodo cuando entrar a la cancha y hay 4,000 fanáticos gritándote desmedidamente. A veces, uno como entrenador, a ti no te afecta porque uno lleva tanto tiempo. Pero hay que pensar en sus familiares escuchando esos gritos. Por más que diga que no lo afectó, nos afectó a todos. Me afectó a mí y no fue a mí. Me sentí mal. Conozco mucha gente en San Germán y no son así, son gente buena. Fue lamentable y sentí mucha tristeza por todo. Entiendo que fue lo incorrecto”, indicó.

Ahora, con su temporada y sus aspiraciones de repetir el cetro tendiendo de un hilo, los Capitanes regresan a su cancha el lunes con la mentalidad de olvidar lo ocurrido el sábado e intentar alargar la luchada serie contra los Atléticos.

“Es ir juego a juego. Concentrarnos en eso. No hay nada más relevante en esta serie que proteger nuestra casa. Es el juego más importante de la temporada en estos momentos. Es ir y pensar solo en esos 40 minutos”, expresó.