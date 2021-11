Dentro del destacado personal que tienen los Capitanes de Arecibo, hay una pieza que ha estado ausente durante la mayor parte de esta temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El escolta Raymond Cintrón ha permanecido en el banco capitán mientras se recupera de una rotura medial en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda luego de 10 encuentros con Arecibo en julio. Con su vestimenta negra del equipo, puede ser confundido por un asistente técnico del dirigente Rafael “Pachy” Cruz en el banco arecibeño.

“Siempre aporto lo que puedo. Lo que veo, un granito. Ayudarlos de cualquier manera, en las cosas mentales, hablarles a los muchachos”, dijo Cintrón, de 31 años, previo al tercer juego de la final ante los Mets de Guaynabo en el Coliseo Mario “Quijote” Morales.

Cintrón ha estado con los Capitanes desde 2018, año que ganaron su último cetro. En esa serie final promedió 8.1 puntos con 15 triples frente a los Vaqueros de Bayamón. En la “burbuja” del año pasado, tuvo media de 10.3 puntos en 13 partidos.

De vuelta a la final, Cintrón se viste de paciencia y apoya a sus compañeros para lograr el cometido de conquistar el octavo título de la franquicia.

“Estoy sumamente contento con el equipo, con el enfoque. No es fácil llegar aquí. Desde afuera, para mí, ha sido bien difícil, la temporada más difícil de mi carrera. Son muchas ansias de poder ayudarlos dentro de la cancha. Pero nada, me tocó estar desde afuera. Contento por ver al equipo (en la final)”, declaró.

“Ellos dicen que me extrañan. Pachy me lo dice. Pero, el staff y Frabián Eli han hecho un buen trabajo con los cambios por mi lesión. Nuevos integrantes de calibre como (Víctor) Liz y Jonathan (Rodríguez). Sé que soy una pieza importante por lo que me dicen, por la vibra que traigo y los triples. Pero, se han mantenido bien que es lo importante”, agregó.

Cintrón (centro) se mantiene con el equipo, motivando a los jugadores durante los tiempos pedidos. (José Santana) (José Santana)

Ante la baja de Cintrón, los Capitanes realizaron cambios para traer al escolta Víctor Liz y al alero Jonathan Rodríguez, aciertos para la escuadra arecibeña rumbo a la final.

Cintrón realiza su rehabilitación con el fisiólogo del ejercicio, José Cruz, contratado este año en el equipo y quien también labora con la Selección Nacional adulta.

“No quiero sonar injusto. Me sentía bien. De las pocas veces que me preparé bien por tres meses para una temporada. Viéndolo desde al lado, qué bueno que fue ahora que soy joven y me preparo mejor ahora. A lo mejor por eso me lesioné, quizá, por algo en que fallé. No cuestiono los planes de Dios y volvemos el año que viene más fuerte si es posible a meter los triples que no metí este año”, indicó.

Los Capitanes lideran la final 2-1 luego de tres partidos.

“Si ganamos voy a estar sumamente contento porque tuve mi temporada y trabajé igual que todos ellos sin quitarle mérito a otro equipo. La meta desde el día uno para nosotros es ganarlo todo. Bienvenido el campeonato si llega. Será una bendición”, concluyó.