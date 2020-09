Los playoffs de la NBA avanzan y casi nadie se acuerda en estos días que unos de los mejores equipos de la liga, los Warriors de Golden State, no han sido protagonistas en la liga desde su reinicio en la “burbuja” en Orlando porque para ellos la temporada se fue por la borda desde el inicio de la campaña debido a las lesiones de Klay Thompson y Stephen Curry.

Los Warriors, finalistas en los pasados cinco años y ganadores de tres campeonatos en ese trayecto, han generado esta semana noticias con el anuncio de la firma del brasileño Leandro Barbosa para unirse al cuerpo técnico de Steve Kerr para la próxima temporada en un rol de entrenador asistente encargado de ser mentor de jugadores. Con la aceptación del puesto Barbosa formaliza su retiro como jugador. Aunque lleva fuera de la NBA desde el 2017, éste se mantenía activo jugando en su natal Brasil. Queda pendiente, sin embargo, si intentará una última participación como jugador con Brasil en las Olimpiadas Tokio 2020 en el verano del 2021.

Eso aparte, Barbosa habló con la prensa de los Warriors el lunes en la tarde para explicar cuál será su rol como asistente de Kerr. En el proceso explicó que la invitación surge tras años de una cercana relación con Kerr, para quien jugó en Phoenix cuando éste era gerente general de los Suns, y con quien ganó un campeonato como jugador en Golden State en el 2014-2015.

“Ha sido mi entrenador, y cuando estuve aquí fue también un amigo”, explicó Barbosa de Kerr en una teleconferencia y según lo reportan varios medios, entre ellos el portal ESPN.com. “Siempre hablamos de qué me interesaba ser una vez terminaran mis años como jugadores y siempre le dije que me interesaría ser un entrenador asistente, no un entrenador en propiedad, sino estar en un rol en el que pueda hablar con los jugadores, enseñarles y ser mentor. Creo que puedo ser bueno en eso”.

La entrada de Barbosa llega para un interesante reinicio del equipo para la temporada del 2020-2021. El equipo que perdió ante los Raptors de Toronto la final del 2018-2019 afectados por lesiones a Thompson y Kevin Durant, quien eventualmente dejó el equipo como agente libre aún cuando no jugaría esta temporada para poder recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles, llegará a la próxima temporada con su dúo estelar de Curry y Thompson recuperado, así también con su centro Draymond Greene más el refuerzo adquirido en cambio este año, el delantero pequeño Andrew Wiggins. Pero más importante que eso, los Warriors además tiene derecho a la segunda selección del sorteo de novatos el próximo 16 de octubre. El turno es uno de lujo que podría reforzar al equipo con un jugador joven de impacto, a la vez que podría ser una buena ficha para realizar un cambio que fortalezca aún más al equipo.

Sea cual sea el jugador que llegue por ese turno, Barbosa podría ser una influencia para ayudar a aclimatar al canastero que llegue al modelo de trabajo de Kerr.

Aunque no es fácil predecir qué harán los Warriors con el turno que tienen en el sorteo, es importante saber que la organización ha sido muy efectiva haciendo selecciones en pasados drafts: Curry, Thompson y Greene son fe de ello.