La emoción y pasión de los fanáticos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) volverán hoy a las gradas en la jornada inaugural de la temporada 2021.

Con el ingrediente principal -la fanaticada- en el espectáculo, el BSN presentará hoy tres choques en su primer día de competencia, incluyendo el inicio de la defensa del campeonato de los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Ante la emergencia causada por el COVID-19 el pasado año, el BSN frenó la temporada en marzo y luego la reanudó en una ‘burbuja’ en Río Grande sin público.

Y para esta temporada se produjeron varias historias de interés en los pasados meses: la entrada de artistas de música urbana a la junta de directores y el retorno del mejor canastero puertorriqueño en la última década, entre otras.

Los Vaqueros comienzan hoy la defensa de su título a las 8:00 p.m. al recibir la visita de los Cangrejeros de Santurce, franquicia que está de vuelta con el trapero Bad Bunny como coapoderado y con el veterano base José Juan Barea como jugador principal tras una ausencia de 15 años después de una exitosa carrera en la NBA, sumando un campeonato en 2011 con los Mavericks de Dallas.

“(Estoy) Feliz por el hecho de que se juega con gente, que es a lo que uno está acostumbrado, en un estadio como el de Bayamón y con un equipo de tradición que me trajo de vuelta. Vamos contra el último campeón en el inicio de temporada y son cosas que hay que disfrutárselas mucho y dar lo mejor de uno, más en época de pandemia. Es una motivación divina”, dijo el argentino Néstor “Che” García, dirigente de los Cangrejeros.

“Tenemos que ser inteligentes y tácticos, muy concentrados, para sacarle ventaja a un equipo que puede dominar el volumen individual y en el colectivo, que lo ha demostrado. Este equipo no tiene techo, pero ahora mismo puede decir que es un equipo orgulloso de y muchas ganas. Cuando uno tiene esas dos cosas, disimula las limitaciones en cuanto a la falta de trabajo que nos queda por hacer juntos”, agregó sobre el encuentro inicial.

Bayamón finalmente podrá celebrar con los fanáticos al permitirse la entrada de aficionados a la instalación. Los adultos deberán estar vacunados y los menores de 12 años presentar una prueba negativa de COVID-19, dijo la liga. El encuentro se transmitirá por Telemundo.

“Regresamos a casa con el trofeo en casa llena. Significa mucho para nosotros. Entre mañana y el miércoles son los últimos dos días que vamos hablar del año pasado y enfocarnos en lo que viene ahora. Nos toca demostrar quienes somos. Tuvimos una gran pretemporada y estamos saludabas. Nos toca ejecutar al alto nivel que se espera”, declaró el técnico de los Vaqueros Nelson Colón.

Además, esta noche, los Capitanes de Arecibo, quienes tienen al manejador de Anuel AA, Frabián Elí como nuevo apoderado, reciben a los Indios de Mayagüez; y los Atléticos de San Germán tendrán la visita de los Leones de Ponce. Ambos encuentros iniciarán a las 8:00 p.m.

Por primera vez desde 2015, un total 12 quintetos participarán en el torneo al aprobarse las franquicias de Santurce y Humacao como de expansión.

Dos nuevas franquicias

Con el regreso de las franquicias de los Cangrejeros de Santurce y de los Grises de Humacao, el torneo 2021 contará con la participación de 12 equipos. Ambas franquicias son de expansión.

De la mano de los ejecutivos de Rimas Entertainment, Noah Assad y Jonathan Miranda, y del trapero Bad Bunny (foto), los Cangrejeros jugarán por primera vez desde el 2016 en el BSN. Santurce efectuará sus partidos en el Coliseo Puerto Rico.

En Humacao, el empresario Ernie Cambó llevará dos sombreros: el de apoderado y dirigente de los Grises. Humacao tuvo equipo del BSN por última vez en 2017, cuando la franquicia fue trasladada a Isabela en medio de la temporada.

Barea, Piñeiro y Balkman en cancha

Una de las principales historias de esta temporada es el regreso del exenebeísta José Juan Barea al BSN con los Cangrejeros de Santurce. Será su primera participación en la liga desde el 2006, precisamente, con los Cangrejeros. Barea firmó como agente libre.

Mientras, el alero Isaiah Piñeiro estará debutando en la liga con los Piratas de Quebradillas. Piñeiro fue adquirido por los corsarios desde San Germán por turnos del sorteo y dinero. Viene de jugar con la Selección Nacional en Serbia.

Otros dos jugadores que estarán de vuelta en la competencia son el delantero Renaldo Balkman con los Mets de Guaynabo y el base Walter Hodge con los Capitanes de Arecibo.

✉ Email Antes de unirse a la Universidad de Northeastern en Boston para jugar NCAA, José Juan Barea debutó en el BSN con los Indios de Mayagüez. (juan angel alicea )

En 2002 y 2003, Barea participó en 27 partidos con los Indios, promediando dos puntos por encuentro. En la foto vistiendo la camisera de la Selección Nacional juvenil en 2002. (RICARDO L. RAMIRERZ BUXEDA)

Barea regresó al BSN en 2006 como miembro de los Cangrejeros de Santurce de la administración del productor Angelo Medina. (Xavier Araujo)

En nueve partidos de temporada regular, promedió 10.4 puntos con 2.7 asistencias. (Ramon Tonito Zayas)

Barea y los Cangrejeros alcanzaron la final de la liga para enfrentar a los Criollos de Caguas. (Xavier J. Araujo)

Barea y Santurce cayeron en cinco partidos frente a los Criollos por el campeonato liguero. (Ramon Tonito Zayas)

Tras establecerse en la NBA con los Mavericks de Dallas y ayudar a la franquicia a ganar su primer campeonato en 2011, Barea regresó al BSN en 2017 para marcar su debut como dirigente de los Indios a mitad de temporada. (JORGE A RAMIREZ PORTELA)

Barea y los Indios alcanzaron los cuartos de final, perdiendo contra los Santeros de Aguada en cinco partidos. Cuatro años, Barea estará nuevamente de vuelta en el BSN como armador de los regresados Cangrejeros de Santurce. (JORGE A RAMIREZ PORTELA) Facebook

Celebridades y directivos

Los Capitanes de Arecibo comenzarán una nueva era bajo el mandato del músico y agente Frabián Elí (foto). El apoderado de 29 años tiene como mano derecha al trapero de fama mundial, Anuel AA. El dúo le compró el equipo al empresario Luis Monrouzeau, quien en 14 años logró cinco campeonatos para el quinteto de la Villa del Capitán Correa.

5 de julio 2021. Entrevista a Frabián Eli, nuevo copropietario de los Capitales de Arecibo y coproductor del trapero Anuel AA en el Coliseo Petaca Iguina de Arecibo. Xavier Garcia / GFR Media En la foto: Frabián Eli, copropietario de los Capitanes de Arecibo mostrando el nuevo uniforme de los Capitanes. (XAVIER GARCIA)

A su vez, otro reconocido artista en la figura de Bad Bunny entró también al mundo del deporte puertorriqueño como coapoderado de los Cangrejeros de Santurce. Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del intérprete, es representado por Rimas Entertainment, cuyos ejecutivos Noah Assad y Jonathan Miranda fungen como apoderados.

Protocolos de salud

En cumplimiento con las regulaciones del Departamento de Salud, el BSN, bajo la presidencia del exjugador Ricardo Dalmau, informó ayer que solo admitirá en los coliseos y canchas a adultos y jóvenes vacunados (ciclo completo)”. Los menores de 12 años fueron excluidos luego de que la agencia gubernamental indicara que si se permitían personas con pruebas negativas, la capacidad de las instalaciones tenía que ser reducida a un 50 por ciento.

Formato de torneo

Los 12 equipos se dividirán en dos secciones. En la A estarán Bayamón, Santurce, Guaynabo, Humacao,

Carolina y Guayama, y en el B figuran Ponce, Mayagüez, San Germán, Fajardo, Quebradillas y Arecibo.

Cada equipo jugará 32 juegos en la temporada regular, enfrentado en cuatro ocasiones a los equipos en su sección y dos veces a los equipos de la otra la sección.

Los mejores cuatro equipos de cada sección clasificarán directo a la postemporada, pero habrá un partido de reto si el quinto de un grupo termina con mejor récord que el cuarto de otro. En los cuartos de final se cruzarán los equipos (1B vs. 4A; 2B vs. 3A; 3B vs. 2A; 4B vs. 1A). Las series se jugarán a un máximo de siete juegos.

Tres nuevos dirigentes

Entre los 12 técnicos que trabajarán en la campaña, hay tres nuevos pilotos este año: el argentino Néstor “Che” García (foto) con los Cangrejeros de Santurce; el cubano Ernie Cambó con los Grises de Humacao; y el boricua Xavier Aponte con los Atléticos de San Germán. Cambó también es el apoderado. García fue asistente de Julio Toro en Santurce a finales de los 90.

Ernie Cambó, apoderado y dirigente de los Grises de Humacao. (Municipio de Humaca)

Los restantes nueve dirigentes regresarán con sus respectivos equipos: Rafael “Pachy” Cruz (Arecibo); Nelson Colón (Bayamón); Eddie Casiano (Quebradillas); Flor Meléndez (Mayagüez); Iván Ríos (Carolina); Carlos González (Fajardo); Wilhelmus Caanen (Ponce); Erick Rodríguez (Guayama); y Christopher Thomas (Guaynabo).