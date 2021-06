A dos días de arrancar el Repechaje Olímpico en Serbia, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur) aún no tiene certeza si se verá las caras con Senegal, su primer contrincante en el torneo.

El equipo de Senegal aún se encontraba hoy en Alemania, de donde no ha podido volar hacia el país sede porque varios jugadores y un miembro del equipo técnico dieron positivo a COVID-19.

“Estamos esperando una decisión final. Ellos (Senegal) están detenidos en Alemania porque tuvieron unos positivos a COVID-19. Están viendo a ver si Alemania los va a dejar salir y si Serbia los va a aceptar”, declaró el presidente de la Fbpur, Yum Ramos.

“Después la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) tomará la determinación de si los deja entrar a la burbuja o no”, agregó Ramos, que destacó que los equipos participantes en esa competencia tenían que estar en la burbuja desde el pasado viernes, 25 de junio.

La decisión deberá tomarse en las próximas horas dado que este repechaje comienza el martes.

Puerto Rico es parte del Grupo B junto a Senegal e Italia. Los otros equipos participantes son República Dominicana, Filipinas y el anfitrión, que pertenecen al Grupo A.

Aunque la FIBA no dicho qué pasará con Senegal, Ramos entiende que si ese quinteto es descalificado del torneo lo que procede es que Puerto Rico se mida a Italia y pasen a la semifinal. El que gane de los dos se medirá al que quede segundo del Grupo A y el que pierda hará lo propio con el que llegue primero de ese mismo grupo.

“Hay mucha desinformación todavía. No tengo una decisión final ni me han dicho qué sucede si ellos no pueden participar”, dijo Ramos.