El boxeador nicaragüense Ricardo Mayorga siempre jugó el papel de villano en sus peleas. Fue un rol que asumió sin problema alguno y que le funcionó para conseguir algunas de las peleas más importantes a las cuales podía aspirar. Eso, combinado con su increíble talento y estilo agresivo que le ganó el apodo “El Matador”, lo convirtió en una gran atracción boxística.

Su conducta fuera del ring, marcada por sus hábitos de beber alcohol y fumar durante entrenamientos, le ganaron en el 2003 una portada en la reconocida revista boxística “The Ring” con el titular “El hombre más loco en el deporte: Mayorga ilumina el boxeo”.

Sin embargo, a sus 47 años de edad y a más de un año de su última pelea, Mayorga está lejos de sus tiempos gloriosos y de fama.

El sábado, se reportó que el exboxeador ingresará a un centro de rehabilitación para superar sus problemas de adicción al alcoholismo y a las drogas. “El Matador”, a quien testigos han visto deambulando por las calles de Managua como indigente, luce delgado y demacrado, según las imágenes en un video publicado por el también expeleador Rosendo “Búfalo” Álvarez.

Este es el más reciente capítulo de una carrera, y una vida, que ha sido una de altas y bajas a pesar de ser una de las principales figuras deportivas del país centroamericano.

A continuación, cinco puntos recapitulando la trayectoria de Mayorga.

Estelares victorias sobre Forrest

Mayorga alcanzó el reconocimiento internacional con una victoria sobre el campeón wélter del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo, el estadounidense Vernon Forrest. El norteamericano era favorito, estaba invicto y venía de derrotar en dos peleas consecutivas a Shane Mosley. Mayorga se apuntó un nocaut técnico en el tercer asalto en la pelea que se celebró el 25 de enero de 2003. Y, como si fuera poco, Mayorga también salió por la puerta ancha en la revancha, esta vez por decisión mayoritaria, el 12 de julio de 2003. Sin embargo, Mayorga cedió sus fajas en su próxima pelea al perder contra Cory Spinks por decisión mayoritaria el 13 de diciembre de 2003.

Segunda corona y revés contra De la Hoya

Mayorga ganó un título mundial en una segunda categoría, la superwelter, cuando derrotó a Michele Piccirillo por la faja vacante del Consejo Mundial de Boxeo por decisión unánime el 13 de agosto de 2005. No obstante, fue otro reinado corto. En su próxima pelea, perdió contra Oscar de la Hoya por nocaut técnico en el sexto asalto el 6 de mayo de 2006 en Las Vegas. En el 2011, en una entrevista publicada por Primera Hora, Mayorga dijo que “a Oscar de la Hoya no lo tomé en serio y entrené por sólo 27 días. ¿Quién puede ganar una pelea así? Pero, a De la Hoya no lo tomé en serio, me creía un supermán que podía ganar sin entrenar bien”.

Peleas de interés y caída

Tras pelear contra De La Hoya, superó al mexicano Fernando Vargas por decisión mayoritaria el 23 de noviembre de 2007. Sin embargo, esa sería su última victoria ante un rival de calibre. A ese pelea le siguieron derrotas contra Mosley y el puertorriqueño Miguel Cotto. Tras ese revés contra Cotto, Mayorga se retiró del boxeo e intentó suerte en las artes marciales mixtas. Pero volvió al boxeo en el 2014 con dos victorias sobre Allen Medina y Andrick, antes de sufrir otra derrota ante Mosley por nocaut en el sexto asalto el 29 de agosto de 2015 en California.

Su historial con Puerto Rico

La afición boxística en Puerto Rico lo recuerda por enfrentar a dos de las las estrellas más grandes de la isla. En el 2004 enfrentó a Félix “Tito” Trinidad en el Madison Square Garden de Nueva York, un combate que el puertorriqueño ganó por nocaut técnico en el octavo asalto. Luego, en el 2011, peleó contra el entonces campeón superwelter Cotto en Las Vegas. Cotto ganó nocaut técnico en el duodécimo y último asalto.

La última pelea en su récord

Su última pelea fue el 6 de abril de 2019 en Guatemala ante el debutante Lester Martínez. En Nicaragua, esa reyerta fue vista como una movida para generar algún capital económico luego que Mayorga desperdiciara las millonarias ganancias logradas a través de su carrera. “Lastimosamente, los excesos fuera del ring deterioraron su carrera hasta hundirlo en una lamentable inestabilidad económica. Por su mala administración en las ganancias obtenidas en sus mejores años en el boxeo profesional es que ha terminado peleando, aun cuando su cuerpo no tiene nada que ofrecer. Es incomprensible que un pugilista que se embolsó casi dos millones de dólares en una pelea ante Oscar De La hoya ahora esté arriesgando su vida por 8 mil dólares, que fue el pago que recibió en Guatemala por meterse en el ring ante un boxeador mucho más joven que él”, escribió Haxel Rubén Murillo en el periódico nicaragüense El Nuevo Diario tras su última pelea.