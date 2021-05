Russell Westbrook está a las puertas de la historia de la NBA y, de paso, tiene a los Wizards de Washington en pelea por jugar en minitorneo (play-in) de la liga por el pase a los playoffs.

El armador estelar registró el miércoles el triple-doble número 179 de su carrera con 29 puntos, 17 asistencias y 12 rebotes en el revés contra los Bucks de Milwaukee. La cantidad lo coloca a tres de superar la marca histórica del miembro del Salón de la Fama del baloncesto Oscar Robertson, quien logró 181 triples-dobles en su carera de 10 años (1960-74).

Westbrook, quien juega su primera temporada con Washington luego de ser cambiado de los Rockets de Houston por el también base John Wall, es el líder de la temporada en triples-dobles con 33, incluyendo cinco en sus últimos seis partidos.

PUBLICIDAD

Se quedó a una asistencia de firmar otro en la derrota contra Dallas el sábado, cuando terminó con 42 unidades y 42 rebotes.

Westbrook, de 32 años y en su undécima temporada en la NBA, promedia en este torneo 21.9 puntos, 11.3 rebotes y 11.4 asistencias y terminará la fase regular con promedio de doble figura en los tres encasillados por cuarto año corrido, sin importar lo que haga en los seis partidos restantes de Washington.

En una entrevista el jueves con el New York Times, Robertson se expresó contesto por la gesta de Westbrook y lo apoya para que quiebre su marca.

“No hay duda al respecto. Espero que lo consiga. Creo que es uno de los armadores élite del baloncesto, y creo que es ridículo que algunos cronistas deportivos lo critiquen porque no ha ganado un campeonato. Los jugadores no ganan campeonatos por sí mismos. Debes tener una buena dirección. Necesitas estar con el grupo correcto de jugadores”, declaró.

Westbrook ha tenido una exitosa carrera que lo ha visto ganar el premio de Jugador Más Valioso en 2016-17 (con el Thunder de Oklahoma City) más dos títulos de anotaciones y nueve apariciones al Juego de Estrellas.

Tras un inicio nefasto que vio al quinteto perder sus primeros seis partidos de la temporada, los Wizards han rebotado y están décimos en la Conferencia del Este con marca de 30-36 al ganar 13 de sus últimos 17 encuentros.

Tienen tres juegos de ventaja sobre los Raptors de Toronto por el décimo lugar, puesto que le permite jugar contra el noveno en un partido de muerte súbita para avanzar al encuentro que pondrá en juego el octavo y último lugar para los playoffs. Washington está a medio juego de los Pacers de Indiana (30-35) por la novena posición y a dos juegos y medio de los Hornets de Charlotte (32-33) por el octavo.

PUBLICIDAD

A los Wizards les restan encuentros contra Toronto, Indiana, Atlanta (dos), Cleveland y Charlotte.