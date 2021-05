Atlanta- El récord de Oscar Robertson en la NBA de 181 triples-dobles se había mantenido desde 1974 y alguna vez se pensó que era intocable, hasta que Russell Westbrook lo superó. Fue inevitable.

Westbrook lo logró el lunes por la noche, lo que no es una sorpresa dado a que promediaba un triple-doble en esta temporada y este fue el número 36, incluidos siete en sus últimos ocho juegos.

“Normalmente no me gusta darme una palmada en la espalda, pero esta noche lo haré solo porque estoy muy agradecido por los que me precedieron y tan bendecido con el hombre de arriba que me permitió salir y hacerlo”, dijo Westbrook. “Me tomo este trabajo muy en serio y estoy muy agradecido con mis compañeros y entrenadores en mi viaje hasta ahora”.

Westbrook, de 32 años, en su decimotercera temporada en general y su primera con los Wizards de Washington, completó su 182do triple-doble cuando tomó su décimo rebote con 8:29 restantes en el juego contra los Hawks de Atlanta. Terminó con 28 puntos, 13 rebotes y 21 asistencias y falló un triple que le pudo dar la victoria a Washington, que cayeron 125-124.

PUBLICIDAD

Aunque los triples-dobles ocurren con más frecuencia que en la era de Robertson gracias al ritmo del juego contemporáneo de la NBA, Westbrook no tiene rival en la rutina con la que llena la hoja de estadísticas. Magic Johnson es tercero de todos los tiempos con 138 triples-dobles. Jason Kidd terminó su carrera con 107, y LeBron James es el más cercano entre los jugadores activos con 99.

Westbrook comenzó la noche promediando 11.5 asistencias, líder de la NBA, y el único jugador en dos dígitos. Ocupó el sexto lugar en rebotes con 11.6 por partido y promediaba 22 puntos. Tiene triples-dobles en cinco partidos consecutivos, tres de ellos antes del inicio del último cuarto.

Westbrook, el Jugador Más Valioso de 2016-17 y nueve veces All-Star, elogió a Robertson después de que empató el récord en la victoria en tiempo extra del sábado en Indiana. Tuvo 33 puntos, 19 rebotes y 15 asistencias, cerrando el juego con un tiro bloqueado.

Oscar Robertson y Russell Westbrook en 2017, año que el canastero ganó el premio de Jugador Más Valioso. (Sue Ogrocki)

“Es solo una bendición”, declaró Westbrook el lunes por la noche. “Pones mucho en el juego. Pones tanto tiempo. Te sacrificas mucho y ser capaz de mencionar a tipos como Oscar y Magic y Jason Kidd y esos muchachos. Es algo con lo que nunca soñé cuando era un niño pequeño que crecía en Los Ángeles. Estoy realmente agradecido por momentos como este, agregó.

Washington adquirió a Westbrook en un intercambio con Houston por John Wall antes de la temporada, reuniéndolo con el técnico Scott Brooks, quien lo dirigió a esa temporada de Jugador Más Valioso con Oklahoma City.

PUBLICIDAD

Los Wizards, que están tratando de asegurarse un lugar en el torneo de “play-in” de postemporada, jugaban el primero de al menos dos partidos sin Bradley Beal, el segundo anotador de la NBA que tiene una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

Eso no fue nada nuevo para Westbrook, quien suma siete triples-dobles en nueve juegos que Beal se ha perdido. Westbrook también tiene al menos 15 asistencias en cinco juegos consecutivos, la racha más larga en la liga desde Steve Nash en 2007-08.

La multitud en State Farm Arena aplaudió cuando Westbrook rompió el récord y el tablero de video ofreció felicitaciones.

“Están presenciando a un tipo que compite en cada posesión”, expresó Brooks. “No hay muchos tipos de los que puedas decir eso. Lo veo, pero él lo hace. Él compite. Oscar Robertson es especial. Lo que hizo fue increíble. Es por eso que nadie se ha acercado a eso en 50 años. Siempre decimos que todos los récords están destinados a romperse. No sé si nadie volverá a llegar a esto de nuevo, pero definitivamente lo ha puesto a otro nivel ahora. Pasó por uno de los mejores de todos los tiempos en jugar el juego“, añadió.

Westbrook tuvo ocho triples-dobles durante sus primeras seis temporadas en Oklahoma City. Entonces algo hizo clic y ha producido 174 en las últimas siete temporadas.

Sus 36 en la liga esta temporada es el segundo total más alto de su carrera. Tenía 42 en 2016-17 cuando se convirtió en el primer jugador desde Robertson en 1961-62 en promediar un triple-doble en un torneo. Igualará esa hazaña por cuarta vez en cinco temporadas.

“Solo quiero agradecerle a él y las cosas que (Robertson) pudo hacer por el juego. Probablemente no estaría haciendo algunas de las cosas que puedo hacer ahora sin su sacrificio y las cosas que él hizo por el juego también “, indicó Westbrook.