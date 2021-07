Los Ángeles - Los Lakers de Los Ángeles adquirirán al base estelar Russell Westbrook de manos de los Wizards de Washington por tres jugadores y la selección de primera ronda del draft de este año.

Según dos personas con conocimiento del trato, los Lakers están intercambiando a Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope y Montrezl Harrell a Washington por Westbrook, quien es nativo de Los Ángeles y ayudó a llevar a UCLA a un par de apariciones en la Final Four. Los Lakers tienen la selección número 22 en el draft del jueves.

La gente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se puede anunciar oficialmente hasta el 6 de agosto, cuando el tope salarial se vuelve oficial y los equipos también pueden comenzar a hacer movimientos para la próxima temporada. Los Lakers también recibirán selecciones de segunda ronda de los Wizards en 2024 y 2028.

PUBLICIDAD

Westbrook promedió un triple-doble (22.2 puntos, 11.5 rebotes y 11.7 asistencias) por cuarta vez en sus 13 años de carrera la temporada pasada. Es el líder de todos los tiempos en triples-dobles con 184 y les da a los Lakers otro creador de juego para emparejar con los astros LeBron James y Anthony Davis.

Los Lakers, que ganaron el título de la NBA en la burbuja de Orlando en 2020, fueron eliminados por los Suns de Phoenix en la primera ronda de los playoffs este año y tuvieron problemas en la recta final con James y Davis perdiéndose la mayor parte de la segunda mitad de la temporada regular debido a las lesiones.

Dennis Schroder jugó el punto la temporada pasada y promedió 15.4 puntos, pero rechazó una extensión durante la temporada regular para poner a prueba la agencia libre.