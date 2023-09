Nota del editor: oprime aquí para visitar el sitio especial con toda nuestra cobertura de la Copa del Mundo de Baloncesto 2023.

Serbia acabó este viernes con el favoritismo de Canadá por final de 95-86 para, con un partido sobresaliente de Bogdan Bogdanovic en el que minimizó a Shai Gilgeous-Alexander, acceder a una final de la Copa del Mundo de FIBA, en la que ya espera rival, que saldrá del duelo entre Alemania y Estados Unidos.

Bogdanovic lució con 23 puntos y tres asistencias y Nikola Milutinov y Ognjen Dobric sumaron 16 puntos, cada uno, por los ganadores. Otros dos jugadores de Serbia anotaron puntos en doble cifra.

Gilgeous-Alexander fue limitado a 15 puntos al apenas tomar ocho disparos de campo en 34 minutos. RJ Barrett fue el mejor en el revés con 23 tantos y Dillon Brooks sumó 16.

Serbia jugará por el oro el domingo y Canadá por el bronce ante el perdedor de Alemania y Estados Unidos.

Era la primera semifinal de un Mundial para Canadá en toda su historia y la tercera de una Serbia veterana, oficiosa y a la que, por supuesto, le sobra el talento.

Y esa condición de inexperiencia norteamericana se palpó en la madera del Mall of Asia Arena de Manila. Serbia fue un torbellino, guiada por un Bogdanovic desatado, y Canadá se vio sumamente sobrepasada por la situación, quizá por primera vez desde que comenzara la aventura mundialista por el sudeste asiático.

Ni si quiera contra España, que la puso en aprietos, o ante Brasil, que consiguió ganar, Canadá dio la sensación de ser inferior. Pero el plan de Pesic Svetislav salió a la perfección desde el inicio, con un parcial de 8-0 con triples de Ognjen Dobric y Bodgan Bogdanovic que colocaron el 8-1 en el marcador, la primera gran ventaja del partido.

La calidad que tiene la selección de Fernández le permitió, aunque desubicada durante gran parte del partido por el planteamiento serbio, frenar en gran medida las hemorragias que iban surgiendo durante el duelo, que pudieron ser mucho mayores.

Con dos triples de Barrett y Kelly Olynyk consiguieron reducir esa primera, pero fue un espejismo en un primer cuarto dominado al completo por una Serbia que, curiosamente, fue capaz de hacer mucho daño en transiciones rápidas, la especialidad de la selección norteamericana. Un parcial de 11-0 colocó el 21-13 que Jordi Fernández no podía entender desde el banquillo. Canadá estaba muy superada, Serbia iba volando.

Y no bajó ni la intensidad ni el ritmo en el segunda cuarto el combinado europeo, consciente de que a Canadá le hacía falta poco para ponerse de nuevo a la altura y recortar la ventaja. Fue una exhibición la defensa serbia y con dos mates de Milutinov (16 puntos), de nuevo en esas transiciones rápidas, aumentó la ventaja a 10 puntos.

Ya no era solo el gran partido serbio en defensa, es que Canadá falló todo lo que no había fallado hasta el momento. Shai Gilgeous-Alexander no solo no tuvo su tarde anotadora, sino que se cargó de faltas antes del descanso, que acabó siendo un +13 al descanso (52-39).

Solo 5 puntos de Shai al descanso, 15 al final del partido, insuficiente para llevar a Canadá a la gran final. Bogdanovic fue decisivo en el primer tiempo, pero en el segundo fue estelar. Canadá acabó con 17 faltas al descanso y 3 de ellas fueron de Shai, evidenciando la frustración de una selección no acostumbrada a tener problemas en el ataque.