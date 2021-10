El pasado 11 de octubre, se cumplió apenas un año del campeonato 2019-20 de LeBron James y los Lakers de Los Ángeles en la burbuja de Orlando. Sin embargo, actualmente el reinado de la NBA le pertenece al astro griego Giannis Antetokounmpo y los Bucks de Milwaukee, quienes se coronaron hace apenas tres meses.

Así de condensados y atropellados fueron los últimos 12 meses en la mejor liga del mundo debido a la pandemia del COVID-19. A partir de mañana, martes, la liga busca volver a la normalidad con el inicio del torneo 2021-22 en Milwaukee y Los Ángeles.

Los campeones defensores reciben a los Nets de Brooklyn (7:30 p.m.) y, previo al partido, recibirán sus anillos de campeonato, mientras que los Warriors de Golden State visitan a los Lakers (10:00 p.m.).

El virus de por sí no se ha ido por completo y aún causa estragos en la liga debido a que el 100 por ciento de los jugadores aún no se han vacunado. El principal canastero sin todavía inocularse es Kyrie Irving, creando contratiempos antes del primer saque en las filas de los Nets y en la liga por huirle a la dosis cuando las ciudades de Nueva York y San Francisco exigen que los atletas estén vacunados para poder jugar.

Durante la temporada muerta, no hubo movidas de impacto. Los principales equipos que aspiraron al título permanecieron intactos, con algunos recibiendo inyecciones de veteranía como los Lakers con Russell Westbrook y Carmelo Anthony; el Heat de Miami con Kyle Lowry; los Knicks de Nueva York con Kemba Walker y los Bulls de Chicago con DeMar DeRozan.

A continuación, cinco historias a seguir cuando la bola vaya al aire

Los Nets y el dolor de cabeza de Irving

Los Nets son favoritos para ganarlo todo, aunque no cuenten con Irving para sus juegos locales durante toda la temporada si no se vacuna. En papel, tener a Kevin Durant y James Harden los coloca a estar nuevamente en el tope de la Conferencia del Este. Sin embargo, la gerencia quiere en cancha un trío estelar, no a un dueto. La controversia de Irving puede ser una distracción que descarrile a un equipo con expectativas muy altas con Durant recuperado de una operación en el tendón de Aquiles. El descontento con Irving ya se refleja en la gerencia de los Nets luego de que medios estadounidenses reportaran que no hay intensión de renovar su contrato. Irving, quien tuvo que disculparse en el pasado por fomentar que la Tierra era plana, tuvo un comportamiento errático la temporada pasada al ausentarse del equipo por varias semanas sin explicación alguna. Brooklyn necesita altruismo y no egoísmo si pretende reinar en la NBA.

Kevin Durant jugará desde el arranque con los Nets. (Frank Franklin II)

Sixers y el drama de Simmons

El melodrama de Irving no es el único ahora mismo en la NBA. En los Sixers de Filadelfia, líderes del Este la temporada pasada, no han sabido qué hacer con el descontentado alero Ben Simmons, quien pidió ser cambiado del equipo luego de la eliminación en la segunda ronda de los playoffs contra los Hawks de Atlanta. Simmons, tres veces Jugador Todo-Estrella, no participó de los campos de entrenamiento ni de los juegos de pretemporada de los Sixers. Lo único que se sabe es que se encuentra en Filadelfia, quizás para evitar que sea multado por la liga. El australiano, de 25 años y primera selección del draft de 2016, tiene un contrato de cuatro años y $147 millones con Filadelfia. El dirigente Doc Rivers lo quiere en la escuadra, pero todo dependerá de que el canastero puede reconciliarse con el quinteto liderado por el centro estrella Joel Embiid.

Ben Simmons expresó su deseo de ser cambiado de Filadelfia. (Matt Slocum)

Los viejos Lakers

El descanso acortado y las largas ausencias de LeBron James y Anthony Davis por lesiones descarrilaron a los Lakers de aspirar a repetir el título conquistado sin aficionados en la “burbuja” de World Disney World en Orlando, Florida. Los canasteros Dennis Schorder, Montrezl Harrell, Kyle Kuzman, Paul Gasol, Kentavious Caldwell-Pope, Andre Drummond y Alex Caruso no pudieron evitar el descenso sin los dos pilares del quinteto y todos fueron descartados para la temporada entrante. Ahora, los Lakers apostarán a la veteranía en el cuarto año de James en Hollywod. Llegó el rey de los triple-dobles y nativo de la ciudad Westbrook (32 años) junto con Carmelo Anthony (37 años), desesperado por un anillo de campeonato. Regresaron Rajon Rondo (35 años) y Dwight Howard (35 años), piezas claves del cetro 2020. Completan el quinteto los experimentados DeAndre Jordan (33 años), Kent Bazemore (32 años), Trevor Ariza (36 años, ya lesionado) y el joven Kendrick Nunn (26 años). En papel, hay talento que se desborda. Cuentan con cuatro de los siete mejores anotadores que siguen en activo; a tres de los cuatro primeros en la lista de rebotes; y tres de los cuatro más destacados en asistencias. En una temporada de 82 juegos, veremos si las millas pasan factura.

Russell Westbrook jugará para un cuarto equipo en su carrera de la NBA ahora con el uniforme de los Lakers. (The Associated Press)

Giannis y la defensa del título

Antetokounmpo, dos veces Jugador Más Valioso, se habrá quitado un peso de encima ganando el campeonato con una franquicia a la que apostó quedándose a largo plazo. Ahora, vendrá un reto mayor: repetir sin ser favorito. Los campeones no son favorecidos para ganar el título en junio. Las casas de las apuestas en Las Vegas, Nevada, tienen como preferidos a los Lakers y a los Nets, eliminados por los Bucks en las semifinales del Este el verano pasado. Milwaukee repite su elenco estelar para intentarlo todo de nuevo, con Jrue Holliday y Khris Middleton frescos de ganar la medalla de oro con Estados Unidos en Tokio 2020. El gran ausente será P.J. Tucker, quien se marchó al Heat de Miami y fue una presencia importante en la defensa de Milwaukee. De todos los equipos en el Este, los Bucks son los más engranados ante los dramas en Brooklyn y Filadelfia; el Heat y su misión de encontrarse de nuevo; y los Knicks de Nueva York y los Hawks de Atlanta saboreando por primera vez el éxito luego de años de mediocridad.

Giannis Antetokounmpo y los Bucks derrotaron a los Suns en la pasada serie final de la NBA. (Justin Casterline)

Regresa el torneo Play-In

El torneo para determinar los últimos dos equipos de las respectivas conferencias que entran a los playoffs no decepcionó el año pasado y regresa para esta nueva temporada. El experimento nos regaló un clásico entre los Lakers y los Warriors de Golden State de Stephen Curry por el séptimo lugar del Oeste, recordado por el largo tiro de “El Rey” en los segundos finales para asegurar la victoria angelina. En el Este, los Wizards de Washington aguantaron el octavo lugar ante el reto de Charlotte. El torneo play-in consiste en el séptimo y octavo lugar de ambas conferencias jugando por el séptimo puesto. El ganador asegura el encasillado y el perdedor se ve con el ganador de un partido entre el noveno y décimo lugar por el octavo y último espacio clasificatorio.