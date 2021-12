No mucho ha cambiado desde que los Bucks de Milwaukee se coronaron campeones de la NBA el pasado junio, cuando ya se ha jugado un tercio de la temporada 2021-22.

El sol no ha dejado de brillar en Phoenix y los Lakers de LeBron James siguen inconsistentes luego de ganar el título en la “burbuja” en octubre de 2020.

Giannis Antetokounmpo y los Bucks comenzaron una respetable defensa de su campeonato, topándose con una Conferencia del Este más competitiva que nunca.

En el Oeste, hay beneplácito por el resurgir de los Warriors de Golden State con un Stephen Curry imparable detrás de la línea de tres puntos.

Repasamos cinco historias que han dominado los titulares de la liga hasta la fecha:

Bien calientes los Suns

Devin Booker (1) es uno de los cañones en la ofensiva de los Suns. (John Munson)

Hubo preocupación cuando los subcampeones Suns iniciaron la temporada con récord de 1-3. En las filas de Phoenix, al parecer, no hubo pánico. Phoenix respondió con una racha de 18 victorias al hilo, seguidilla que terminó la noche del viernes contra los Warriors. Los Suns tienen la segunda mejor marca de la liga con 19-4.

PUBLICIDAD

Phoenix no perdió en el mes de noviembre, sin caer desde el pasado 27 de octubre, y estableció un récord de victorias seguidas en la franquicia. Nada mal para un equipo que hace tres años perdió 17 encuentros corridos. El éxito del quinteto está en repetir el núcleo del año pasado, con el veterano armador Chris Paul como ancla junto con los cañones de Devin Booker y DeAndre Ayton, más el defensa Jae Crowder y el desarrollo constante de Mikal Bridges, Cameron Johnson y Cameron Payne. El experimentado centro JaValel McGee los refuerza junto a Dario Saric, quien se perdió la final por lesión.

El regreso de los Warriors

Stephen Curry (30) ya perfila como fuerte candidato para el premio de Más Valioso. (The Associated Press)

La salida Kevin Durant luego de la final de 2019 no era el fin de los Warriors en el tope de la NBA. Durant fue solo una pieza en una fórmula que -con las figuras de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green- podía seguir dando candela en el Oeste. Las lesiones de Curry y Thompson rezagaron al equipo en 2020 pero en la campaña 2020-21, con Curry sano a mitad de camino, pero sin Thompson, Golden State por poco se cuela a los playoffs. Ahora en esta campaña, Curry ha vuelto a apoderase de la NBA y ya suena como candidato al premio de Jugador Más Valioso con el equipo de vuelta al tope de la conferencia con 19-3, la mejor marca de la liga, con apenas medio juego de ventaja sobre Phoenix.

Curry promedia 27.8 puntos con 6.6 asistencias y 5.4 rebotes, al tiempo que está marcando 5.4 triples por juego, el mejor de la liga. Green hace de todo con medias de 8.8 rebotes y 7.7 asistencias. El binomio de Andrew Wiggins y Jordan Poole ha respondido con 18 puntos por juego, cada uno. Golden State está tercero en la NBA en puntos anotados (113.4) y primero en puntos permitidos (100.3). También presenta una diferencia de puntos en las victorias de 12.6, la mejor en la liga. Todo esto sin Thompson en uniforme, a quien se espera vuelva a mediados o finales de temporada.

PUBLICIDAD

Los Lakers no encuentran el ritmo

LeBron James ha jugado la mitad de los partidos de los Lakers esta campaña. (Alex Gallardo)

No es que la vejez en años de baloncesto le esté pasando factura por completo, pero la macacoa se ha apoderado de LeBron James a menos de un mes de cumplir 37 años y en su temporada número 19 en la NBA. Se ha perdido 12 de los 24 juegos de los Lakers esta temporada, 10 de ellos debido a lesiones. Estuvo fuera también por un juego debido a una suspensión, la primera en su carrera luego de un codazo a Isaiah Stewart (Detroit). Los Lakers tienen marca de 5-7 sin James y 7-5 cuando él juega.

Con marca de 12-12, los Lakers están séptimos en el Oeste con tres equipos que les siguen con apenas medio juego. Si no pisan el acelerador, corren el riesgo de volver a caer en el play-in. Russell Westbrook no ha sido un gran impacto en la escuadra. De hecho, el amo y señor de los triple-dobles ha visto caer sus porcentajes en puntos (20.3), asistencias (8.6) y rebotes (8.0). Anthony Davis todavía no explota como la estrella absoluta del equipo y Carmelo Anthony, a su edad, aporta lo que puede (14.6 puntos).

Nadie extraña a Kyrie Irving

Kyrie Irving no ha estado activo esta campaña con los Nets al no vacunarse contra el COVID-19. (Adam Hunger)

Kyrie Irving no se vacunó y sigue fuera de la NBA. Su imagen no existe en los Nets de Brooklyn y ni tan siquiera es mencionado. Fueron unas primeras semanas extrañas, pero los Nets se sobrepusieron y comandan la Conferencia del Este (16-6) gracias a Kevin Durant, líder anotador de la temporada con 28.5 puntos por encuentro.

James Harden domina las estadísticas de asistencias, rebotes y robos de balón para cumplir como el número dos del equipo y el base australiano Pattys Mills le da a Brooklyn una energía envidiable saliendo del banco. El dirigente Steve Nash finalmente pudo aceitar la máquina pese al drama fuera de la cancha que, hasta la fecha, es invisible.

PUBLICIDAD

Mejora la competencia en el Este

Lonzo Ball y los Bulls han sido una de las sorpresas en el Este. (Mark J. Terrill)

Por años siendo la conferencia débil de la NBA, los quintetos del Este se han puesto las pilas para presentar una competitiva tabla de posiciones con 11 equipos jugando sobre .500, cuando en el Oeste solo hay siete. Tres equipos que empatan en el octavo lugar (Boston, Atlanta y Filadelfia) solo están a 4.5 juegos del puntero ocupado por Brooklyn. Mientras, el Heat de Miami, los Wizards de Washington y los Bucks marchan con marcas similares (14-9). El talento conseguido por Washington (Kyle Kuzma, Montrezl Harrel y Kentavious Caldwell-Pope) en el cambio de Westbrook a los Lakers está pagando dividendos.

La gran sorpresa son los Bulls de Chicago, segundos con 15-8. La agresividad en la temporada muerta para adquirir a DeMar DeRozan, Lonzo Ball y Alex Caruso, y así unirlos a Zach LaVine y Nikola Vucevic rinden frutos. Decepcionan, en cambio, en esta primera etapa los Knicks de Nueva York, los Celtics de Boston y Sixers de Filadelfia, pero aún tienen mucho tiempo para ganar terreno.