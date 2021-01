Cuando el dirigente de Washington, Scott Brooks, era jugador y preguntaba a los dirigentes sobre su profesión, siempre recibía la misma respuesta: es un trabajo solitario.

Probablemente nunca más que ahora.

Como si no fuera lo suficientemente difícil jugar partidos en estadios que están en un punto entre casi y completamente vacíos, durante una pandemia de coronavirus que aún se está librando, las reglas para los jugadores y dirigentes, tanto en los partidos locales como fuera de casa, se están volviendo aún más estrictas. La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto acordaron el martes protocolos más estrictos, incluidos aquellos en los que los jugadores y dirigentes esencialmente tendrán que permanecer en sus hoteles durante los viajes por carretera, excepto para las actividades del equipo y sin recibir visitantes.

“Tenemos que mantener todo en perspectiva”, dijo Brooks. “Es difícil, pero podemos hacer algo que realmente amamos hacer y somos afortunados. Es un privilegio poder estar en la NBA, entrenar, jugar. He tenido la suerte de poder hacer ambas cosas “.

Incluso sin las nuevas reglas, la soledad y el silencio han sido características de los viajes por carretera esta temporada. El dirigente de Denver, Michael Malone, no podía ir a ver a la familia cuando los Nuggets visitaron Nueva York, su lugar de nacimiento y donde comenzó su carrera como dirigente en la NBA con los Knicks. Quería ver a sus padres en el reciente viaje de los Nuggets allí; no pudo, y ahora no lo ha hecho en casi dos años completos.

“Una gran parte del regreso siempre ha sido la oportunidad de ver a mi madre y mi padre, hermanos, hermanas, amigos, etc., y ese no es el caso este año”, dijo Malone. “Entonces, definitivamente le quita esta oportunidad”.

Las reglas de la NBA son reemplazadas por las regulaciones locales, que en el condado de Los Ángeles se encuentran entre las más restrictivas. Los residentes están bajo una orden de quedarse en casa, no se permite comer en el interior y al aire libre, y el dirigente de Chicago, Billy Donovan, dijo que los Bulls solo podían tener a una persona a la vez en una sala de ejercicios instalada en el hotel cuando jugaban contra los Lakers y los Clippers en Staples Center.

“Los chicos están prácticamente encerrados en sus habitaciones”, dijo Donovan. “Hay muy, muy poco que alguien pueda hacer. Los días son largos para estos chicos”.

Durante al menos las próximas dos semanas, desde la perspectiva de la NBA, L.A. será como el resto de Estados Unidos.

“Es difícil. Ya sabes, los juegos terminan y regresas, y consigues un pequeño plato de comida de plástico “, dijo el dirigente de San Antonio, Gregg Popovich, a quien le encanta visitar restaurantes en la calle, particularmente aquellos con magníficas ofertas de vino. “No me quejo, lo tenemos muy bien, pero vuelves a tu habitación y te comes tu comida. No comes con tu equipo o tus coaches ni nada de eso. Entonces, la camaradería es parte del deporte de equipo y todo eso está fuera de la ventana”.

El base de Utah Donovan Mitchell falló 15 de sus 23 tiros cuando el Jazz perdió ante los Knicks en un viaje reciente. No creía que la atmósfera sin fanáticos fuera la razón, aunque ciertamente hizo que el Madison Square Garden se sintiera muy diferente al lugar al que Mitchell asistió cuando crecía no muy lejos de la ciudad.

Las celebridades en los asientos y los recuerdos de los eventos masivos que ha organizado la arena nunca se han perdido, sin importar cuántos juegos tengan los Knicks. Pero el ruido ahora proviene de las reacciones de los fanáticos, no de Spike Lee saltando de su asiento para hacerlo él mismo.

“Es diferente, ver la arena así, vacía, sin nadie allí”, dijo Mitchell. “Definitivamente es diferente ... definitivamente extraño”.

También es la nueva normalidad, al menos por ahora.

La NBA tenía una lista, en la mayoría de las ciudades de todos modos, de restaurantes aprobados donde los equipos visitantes podían ir a comer. Los nuevos protocolos significan que todas las comidas en el restaurante están prohibidas durante al menos las próximas dos semanas y, como señaló el base de Portland Damian Lillard, también lo está casi todo lo demás.

“No es como si pudiéramos ir a cenar o ir al cine o salir con nuestra familia o nada de eso”, dijo Lillard. “Los miembros de nuestra familia tienen vidas. Las reglas que tenemos que seguir simplemente te ponen en una caja. Viajas, te quedas en una habitación de hotel, juegas, te subes al avión, vuelves a casa, te vas directamente a casa. Vivo en mi teléfono porque no puedo interactuar con la gente en persona”.

Los Wizards vencieron cómodamente a un buen equipo de Phoenix el lunes por la noche para lograr su tercera victoria en 11 juegos al inicio de la temporada. No hubo celebración, nada divertido durante unos minutos después.

Brooks anhela que esos días vuelvan a ocurrir. También comprende por qué no pueden hacerlo en un mundo aún dominado por la lucha contra COVID-19.

“Este es un problema mundial, la pandemia, y todos estamos juntos en ella”, dijo Brooks. “Todos tenemos que hacer lo correcto para los demás”.