Tom Brady está haciendo cosas a los 43 años que ningún jugador de la NFL ha hecho. Campeón del Super Bowl, de nuevo. Jugado Más Valioso del Super Bowl, de nuevo. Más pases de touchdown a su edad que cualquier otro mariscal de campo que jugó a los 43 años o mayor han combinado, y por un gran margen.

LeBron James aún no tiene 43 años, por supuesto.

Pero tiene algo de gris en la barba, por lo que puede relacionarse con Brady en muchos niveles.

Brady reina nuevamente sobre la NFL, al igual que James, de 36 años, el cuarto jugador más viejo en conseguir minutos en lo que va de temporada, reina sobre la NBA en este momento. Es probable que ambos estén tan en forma como siempre, a pesar de que ambos han superado la edad de jubilación típica para la profesión elegida, o al menos han superado la edad en la que incluso la élite puede seguir siendo élite. Y ambos parecen disfrutar el mismo placer sádico de enojar a sus enemigos, de alguna manera poseen la capacidad de convertir los tuits desagradables que se envían a su manera en una especie de vitamina rejuvenecedora.

PUBLICIDAD

No está mal para los viejos.

“¡SI LO SABES, LO SABES! GOAT TALK “, tuiteó James el domingo por la noche, segundos después de que los Buccaneers de Tampoa Bay superaran a los Chiefs Kansas City para ganar el Super Bowl y entregar el séptimo campeonato de Brady.

Se pueden hacer casos para que muchos atletas sean apodados el mejor de todos los tiempos, y Brady y James obviamente están en la conversación de sus respectivos deportes.

Brady no es el GOAT (Greatest of all Time) unánime de la NFL, en gran parte porque no es exactamente el tipo más popular en algunos círculos. Fue una figura central en el escándalo Deflategate y los Patriots de Nueva Inglaterra tuvieron sus problemas con Spygate durante sus dos décadas en Foxborough. En pocas palabras, hay muchos caminos que los que odian pueden tomar para intentar deshacerse del legado de Brady.

James no es uno de esos enemigos. No pronunciará correctamente el alma mater de Brady al respaldar a Ohio State y esa rivalidad es profunda. Pero aparte de eso, elogia a Brady.

“Lo he estado observando durante 20 años o cuánto tiempo ha estado en la NFL”, dijo James. “Lo vi cuando estaba con ‘Ichigan’ contra los Ohio State Buckeyes, así que lo he estado observando durante un tiempo. Hace bastante tiempo y solo verlo salir y hacer las cosas que ha hecho en su carrera ... fue muy bueno. Fue muy inspirador para un tipo como yo “.

James tampoco es el GOAT unánime de la NBA; tiene sus partidarios, Michael Jordan tiene sus partidarios y el argumento polarizador nunca se resolverá.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esto no puede debatirse.

Nunca ha habido jugadores de la NFL haciendo lo que Brady está a los 43 años. Y nunca ha habido jugadores de la NBA haciendo lo que hace James a los 36 años.

La mayoría de los jugadores de la NBA terminan mucho antes de cumplir los 36 años. Solo hay cinco jugadores que han registrado minutos esta temporada a la edad de 36 años o más. De ellos, cuatro, Carmelo Anthony, JJ Redick, Andre Iguodala y Marc Gasol, tienen un total de 521 puntos.

El otro es James.

Desde que cumplió 36 años el 30 de diciembre, ha anotado 548 puntos, más que los otros cuatro combinados.

A sus 36 años, LeBron James suena como candidato al premio de Jugador Más Valioso de la temporada de la NBA. (Mark J. Terrill)

Viene de su primer título de asistencias, convirtiéndose en el ganador por primera vez de mayor edad de esa corona de estadísticas. Está en camino por 17ª temporada consecutiva con un promedio de al menos 25 puntos; nadie más ha publicado más de 12 de ellos en una carrera. Agregue su año de novato, y James está a punto de convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA con 18 temporadas promediando 20 puntos o más.

Incluyendo juegos de playoffs, James promedió 26.3 puntos, 9.1 rebotes y 9.3 asistencias a los 35 años. Jordan promedió más puntos cuando tenía 35 años, Steve Nash y John Stockton promediaron más asistencias a esa edad y una docena de muchachos promediaron más rebotes.

Pero nadie a esa edad se acercó a poner todos esos números simultáneamente. Nadie anotó más puntos por partido a los 18 años en la historia de la NBA que James, y ahora está en camino de establecer el récord de anotaciones a los 36 años.

PUBLICIDAD

James no solo se inspira en los escépticos. También se inspira en la grandeza.

Cuando James ve deportes, tuitea, y cuando ve a atletas de élite haciendo cosas de élite, les hace saber que los está mirando. A menudo elogia a Serena Williams, la ganadora de 23 torneos de Grand Slam y la mayor en ganar uno en la era Open del tenis. A menudo elogia a Tiger Woods, el ganador de 15 eventos de Grand Slam. Y también elogia a Brady, quien le devolvió el favor en octubre, tuiteando sus felicitaciones cuando los Lakers ganaron el título de la NBA la temporada pasada.

Los Lakers son aspirantes al título nuevamente esta temporada. James se encuentra entre los favoritos para el premio MVP esta temporada, si no el favorito. Todavía podría ser el mejor jugador del mundo, de alguna manera sin signos de desaceleración. Y Brady, que ganó otro Super Bowl, seguramente fortaleció la creencia de James de que la edad es irrelevante.

James se ha convertido en un experto en vinos en los últimos años. Los amantes del vino saben que algunas cosas realmente mejoran con la edad. Y si James necesitaba más pruebas, otro título de Super Bowl para Brady probablemente envió ese mensaje alto y claro.