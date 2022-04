Los Nets de Brooklyn parecían encaminados a tomar la misma ruta de los Lakers de Los Ángeles, quienes en un principio eran favoritos en la Conferencia del Oeste de la NBA, pero terminaron derrumbándose para quedar sorpresivamente fuera de los playoffs.

En Brooklyn, las cosas no marchaban bien. El armador estelar Kyrie Irving no podía jugar los partidos locales por no estar vacunado contra el COVID-19; el astro Kevin Durant se perdió mes y medio de acción por una lesión en la rodilla y el escolta titular James Harden fue cambiado a los 76ers de Filadelfia tras pedir un canje.

Esto llevó al quinteto a caer hasta el décimo puesto de la Conferencia del Este, encasillado que le permitía aspirar a la postemporada en el minitorneo “play-in”, a una semana de terminar la temporada regular.

Cerca del abismo, los Nets apretaron y ganaron sus últimos cinco partidos para ascender al octavo puesto, teniendo que jugar -de todas maneras- en el minitorneo, pero con la oportunidad de avanzar a la postemporada con una victoria en el primer choque. Y el buen momento del equipo continuó.

Y el martes, los Nets desbancaron a los Cavaliers de Cleveland del séptimo lugar con un triunfo 115-108 y así aseguraron su pase a la primera ronda de postemporada contra los Celtics de Boston, equipo número dos en el Este.

Irving, ahora con permiso para jugar en el Barclays Center, tuvo 34 puntos con 12 asistencias y un saludable Durant atinó 25 puntos con 11 asistencias.

Finalizado el torneo con récord de 44-38, a nueve juegos del primer lugar -asegurado por el Heat de Miami- en el Este, ¿son los Nets peligrosos rumbo a los playoffs?

“Definitivamente. A Boston le tocó un equipo peligroso, que el récord no significa nada. Yo no quisiera verme en unos playoffs con Brooklyn”, respondió Tony Ruiz, dirigente y comentarista televisivo del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Ese dúo de Kyrie y Durant se ve demasiado insoportable. Están jugando en su mejor momento. No me sorprende nada la victoria contra Cleveland. Verlos ahora en una serie de primera ronda contra Boston es como si fuera una final de conferencia. Boston lo pudo esquivar, pero prefiere tenerlo de frente”, agregó.

Al igual que los Nets, los Celtics vinieron de menos a más en la regular. La diferencia es que despertaron el pasado enero, cuando jugaban para 18-20 en los primeros días del año. En un momento, ganaron 17 de sus últimos 20 partidos, con una racha de 10 victorias, la más larga del quinteto en el torneo.

En su último partido contra los Nets, Boston se impuso 126-120 con 54 puntos de Jayson Tatum. Brooklyn tuvo en cancha a Durant e Irving para el duelo. Los Celtics ganaron la serie particular 2-1.

“(Los Celtics) Han jugado muy bien durante toda la temporada. Para mí, el mejor equipo de la NBA desde mediados de enero. Brooklyn está en su mejor momento. Será una serie balanceada. Pero, si el dúo de Brooklyn sigue jugando así y el grupo de Andre Drummond, Seth Curry y Bruce Brown hace su trabajo, se ponen muy incómodos y le darán trabajo a Boston. Lo de Brooklyn es real”, analizó Ruiz.

Drummond y Curry llegaron a Brooklyn junto al alero Ben Simmons en el cambio de Harden. Con los Nets, el centro Drummond promedia 11.8 puntos con 10.3 rebotes. Curry, por su parte, tiene media de 14.9 tantos. Simmons no ha podido debutar con Brooklyn debido a dolencias en la espalda y sigue fuera indefinidamente.

“Todo el mundo sabe lo que van a hacer Kyrie y Durant. El efecto estará en lo que hagan los Browns, los Currys, los Drummonds. Si esos tipos, que son los reservas, hacen su trabajo, pues entonces hay que contar con los Nets”, indicó Ruiz.

La serie entre los Celtics y los Nets inicia el domingo en Boston.